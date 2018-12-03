بابا نويل يحلق في سماء مدينة مرمريس التركية

تفاجأ سكان مدينة مرمريس جنوب غربي تركيا، برؤية "بابا نويل" يطير في سماء مدينتهم، ضمن فعاليات مهرجان رأس السنة، الذي تنظمه بلدية المدينة.

واستخدم بابا نويل تقنية التزلج الهوائي، حيث حلق باستخدام باراشوت مربوط بقارب جاب شواطئ المدينة.

وبعد هبوطه على الأرض، وزع بابا نويل، قصصا على الأطفال.

وقال رئيس بلدية مرمريس علي أجار، إن البلدية تهدف من خلال المهرجان، للقاء الثقافات المختلفة، وإرسال رسالة سلام.

وأضاف أن المهرجان يجمع بين شخصية بابا نويل المعروفة في العالم الغربي، وشخصية أياز أطا المعروفة في وسط آسيا.

وأوضح أن فعاليات المهرجان تستمر طوال ديسمبر/ كانون الأول، وتجتذب السياح كما السكان المحليين.

وأشار في هذا الإطار إلى أن مطار "دالامان" القريب من المدينة سيستقبل 15 طائرة قادمة من بريطانيا خلال فترة المهرجان.