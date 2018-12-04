إسطنبول.. اختتام أعمال المؤتمر العالمي الثالث للسياحة والثقافة

اختتمت في إسطنبول اليوم الثلاثاء، أعمال المؤتمر العالمي الثالث للسياحة والثقافة، الذي استضافته وزارة الثقافة والسياحة التركية، ونظمته منظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو).

وقال نائب وزير الثقافة والسياحة التركي خلوق دورسون، في كلمة خلال الجلسة الختامية، إن المؤتمر استهدف خلق فرص وخدمات جديدة في مجال السياحة.

وأضاف أن أهداف المؤتمر تضمنت أيضا الحث على استخدام الميراث الطبيعي والثقافي في المجال السياحي، ورفع المستوى المعيشي والثقافي للأشخاص عبر الاستفادة من الخصائص التاريخية والثقافية والمناطقية، كما ناقش الجهود التي تقوم بها الدول لحماية ودعم الثقافة.

وقال نائب المدير العام لليونسكو كسينغ كو في كلمته، إن السياحة تتقاطع بشكل كبير مع أهداف التنمية المستدامة، وأضاف أن المنظمة مستمرة في جهودها من أجل تعميق الروابط بين السياحة والثقافة وربطهما بالتنمية المستدامة.

بدوره قال رئيس اللجنة الوطنية لليونسكو في تركيا، أوجال أوغوز، إنه يمكن حماية التراث الثقافي غير المادي، عبر قيام العاملين في مجال السياحة والمهتمين بالثقافة باتخاذ الخطوات اللازمة، وهو ما سينعكس إيجابا على المجال السياحي، وسيستفيد منه كذلك السكان المحليين والميراث الثقافي.

وأعلن نائب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية مانويل بتلر، أن المؤتمر العالمي الرابع للسياحة والثقافة، سيقام في كيوتو اليابانية.