ملك اللحوم العالمي "نصرت" يزور قريته شمال شرقي تركيا ويعد بتحقيق أحلام أطفالها

زار حبيب الملح، الشيف التركي الشهير عالميا نصرت غوغشه، قريته في ولاية "أرضروم"، شمال شرقي تركيا، والتقى أهلها ودعم طلابها، واعدا الأطفال بتحقيق جميع مطالبهم.

واكتسب غوغشه شهرته عالميا بطريقة رشه للملح وتقديم أطباق متميزة من اللحوم، دفعت مشاهير العالم لزيارة مطاعمه المنتشرة في تركيا والعالم، من بينهم زعماء وفنانين ورجال أعمال.

ونشر حبيب الملح لمتابعيه عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، صورا من زيارته لقريته التي تقع بمنطقة "شنكايا"، ولقائه الأهالي هناك، حيث حظي باهتمام كبير.

غوغشه زار جامعا ومركزا تعليميا بناهما في المنطقة من أجل تعليم الأطفال والطلاب، باسم والدته فاطمة فائق غوغشه، وأجرى حديثا مع الطلاب المتواجدين في المدرسة.

وعنون حبيب الملح إحدى الصور التي نشرها متوسطا الطلاب، "نحن لم نستطع الدراسة فلتدرسوا أنتم"، فيما رد عليه الطلاب بالشكر لدراستهم بشكل مريح.

كما طلب من الأطفال كتابة طلباتهم على ورقة خاصة، واعدا إياهم بتحقيق جميع مطالبهم، ليكتب في صورة بعد تسلمه المطالب "سألت عن مطالبكم واللائحة كبيرة".

ونشر غوغشه صورة أخرى وقد شمر عن قدميه داخل إحدى الأنهار رغم برودة الجو في تلك المنطقة، ليكتب على الصورة بأن "المياه باردة مثل المسمار، لن نمرض في هذا الشتاء بعد الآن".

كذلك نشر صورا التقطها مع إحدى العجائز متكئا على عكازها، ومع باقي الأهالي في القرية، أمام بيوتهم القديمة.