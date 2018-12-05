وزير السياحة التركي يستقبل المممثلة والمخرجة الأمريكية إليزابيث بانكس في إسطنبول

استقبل وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي، النجمة والمخرجة السينمائية الأمريكية إليزابيث بانكس، في قصر "تشيراغان" المطل على مضيق البوسفور بالطرف الأوروبي لمدينة إسطنبول التركية.

وحضر اللقاء زوج بانكس، وماكس هاندلمان، أحد منتجي فيلم (Charlie's Angels - Silver Cloud) وهو أحدث أجزاء مسلسل "ملائكة تشارلي"، فضلًا عن المخرجين مات هيرش، واليزابيث كانتيلون.

ورحّب الوزير التركي خلال اللقاء، باستضافة بانكس، واختيار تركيا كواحدة من الأماكن لتصوير الفيلم الجديد.

وقال أرصوي إنهم يتطلعون لأن تعكس بانكس تركيا بشكلها الحقيقي دون إحداث أحكام أخرى.

وأكّد أن تركيا ليست عبارة عن إسطنبول فقط، داعيًا النجمة الأمريكية إلى زيارة منطقة الأناضول أيضًا.

وتعهد الوزير بضمان سهولة تصوير الفيلم من قبل بانكس وفريقها بتركيا.

بدورها قالت إليزابيث بانكس إن إسطنبول مكان جميل جدًا ومدينة مذهلة.

وأشادت بالضيافة التي حظيت بها على متن طائرة الخطوط الجوية التركية خلال رحلتها إلى تركيا.

وأوضحت أنهم كانوا سيصورون الفيلم في المغرب ولكن فضلوا لاحقًا تصويره في تركيا بسبب صورتها العصرية ونسيجها التاريخي.

من جهته أشاد مات هيرش بمشروع قانون السينما الجديد في تركيا والذي يقضي بتشجيع الأعمال الفنية الأجنبية بنسبة 30 في المئة تقريبًا.