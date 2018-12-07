جمال الثلوج يجذب السياح بكبادوكيا التركية

اكتست منطقة كبادوكيا السياحية وسط تركيا، حلة بيضاء مع هطول الثلوج، واستمتع السياح بالمناظر الخلابة واللعب بكرات الثلج.

وعقب هطول أمطار، بدء تساقط الثلج الليلة الماضية في المنطقة، الذي غطى التكوينات الصخرية الفريدة ولا سيما ما يعرف بمداخن الجنيات.

ولم يفوت السياح الفرصة، وحرصوا على التقاط الصور في أحضان المناظر الخلابة، واللعب بكرات الثلج.

وأعربت السائحة التايوانية تسا يو تسي، عن اعجابها الشديد بالمشاهد الساحرة التي تشكلت مع هطول الثلوج.



ولفتت إلى أن الثلج لايهطل في المنطقة التي تعيش فيها ببلادها، ونوهت أنها جاءت برفقة أصدقائها لرؤية الجمال الأخاذ الذي تشتهر به كبادوكيا.

أما السائح الصيني تشينع مي لينغ، فأوضح أنه سبق وشاهد صور كبادوكيا، لكن دون ثلوج.

وأشار إلى أن كبادوكيا المغطاة بالثلج، جميلة جدا.

من جهته قال رئيس غرفة الأدلاء السياحيين في ولاية نوشهير، مراد دينج، إن المنطقة تتمتع بجمال مميز في كل فصل من السنة.

ولفت إلى أن مداخن الجنيات المكسوة بالثلوج، تجذب اهتمام السياح، على وجه الخصوص.

وتشتهر منطقة "كبادوكيا" التاريخية والسياحية، بمدنها تحت الأرض، ومداخن الجنيات أو ما يطلق عليها في الصحاري العربية "موائد الشيطان" والتي تشكلت نتيجة عوامل الحت والتعرية.

وإضافة للأماكن التاريخية يستمتع السياح المحليون والأجانب برؤية المناظر الخلابة، من السماء، عبر رحلات المناطيد التي تنتشر في كبادوكيا.









