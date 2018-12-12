تركيا.. شق قناة بحرية لربط مدينة أفس الأثرية مع البحر

تعتزم ولاية إزمير شق قناة بحرية لربط مدينة أفس الأثرية مع البحر، مما سيكون له تأثيراً قوياً في زيادة عدد السياح إلى الموقع.

وفي تصريح لمراسل الأناضول، الأربعاء، توقع رئيس بلدية سلجوق التابعة لولاية إزمير غربي تركيا، استقبال مدينة "أفس" الأثرية المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي 10 ملايين سائح سنويا عقب اكتمال مشروع شق القناة.

وأشار زينل باكيجي إلى انتهاء المرحلة الأولى من مناقصة المشروع ولفت إلى أن أفس كانت مدينة موانئ في الماضي إلا أنها فصلت عن البحر مع مرور الزمن، مشيرا إلى أن المسافة بينها وبين البحر وصل إلى 6 كم.

وقال: "عقب اكتمال المشروع المؤلف من مرحلتين ستتمكن السفن والقوارب من الوصول إلى أفس، وننتظر ارتفاع عدد السياح البالغ عددهم حاليا 3 ملايين إلى 10 ملايين سنويا أيضا".

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الأناضول، سيبلغ طول القناة 6130 مترا، وعمقها 5 أمتار، وعرضها 30 مترا، وسيبنى عليها جسر يربط بين طرفيها أيضا.

ومن المتوقع أن توقع الشركة التي فازت بالمناقصة عقدا مع إدارة الدولة لشؤون المياه في مارس المقبل للبدء في المرحلة الأولى من المشروع.