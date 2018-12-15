"باموق قلعة" التركية تستقبل أكبر عدد سياح في تاريخها

سجلت منطقة "باموق قلعة" في ولاية دنيزلي جنوب غربي تركيا، رقما قياسيا في عدد السياح الذين استقبلتهم خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2018؛ إذ زارها مليونان و50 ألف سائح أجنبي ومحلي.

وقال والي دنيزلي، حسن قره هان، للأناضول، إن تجاوز عدد السياح المليونين قبل نهاية العام حطم رقما قياسيا لزوار المنطقة، إلا أنه لم يحقق بعد الهدف الذي حددته الولاية وهو 3 ملايين زائر بالعام.

وأوضح رئيس جمعية أصحاب الفنادق في دنيزلي، غازي مراد شان، أن باموق قلعة استقبلت خلال العام الجاري عددا من الزوار هو الأكبر في تاريخها، وشهد عدد الزوار زيادة بنسبة 40% عن العام الماضي.

ويواصل السياح المحليون والأجانب زيارة "باموق قلعة" المدرجة على قائمة التراث الثقافي والطبيعي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، في كافة مواسم السنة، ومنهم من يقصدها للترفيه ومنهم للتداوي بينابيعها الحرارية، ومنهم من يأتي بهدف السياحة الدينية.

ومن أبرز معالم المنطقة السياحية ينابيعها الحرارية التي تقدم الدواء لزوارها منذ ألفين و500 عام، والمسرح القديم في مدينة "هيرابوليس" الأثرية، و"باب جهنّم" الذي يسمّى أيضاً بـ "باب الانتقال إلى عالم الأموات"، إضافة إلى ضريح القديس فيليبس الذي كان أحد تلاميذ السيد المسيح عليه السلام.

كانت "باموق قلعة" حققت عام 2014 رقما قياسيا في عدد زوارها، إلا أنها حطمت هذا الرقم العام الجاري.

فقد استقبلت عام 2014 مليونا و875 ألف سائح، فيما استقبلت عام 2017 مليونا و524 ألف سائح.