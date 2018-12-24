ارتفاع ملحوظ في الحجوزات المبكرة للسياح البريطانيين إلى تركيا لموسم صيف 2019

سجلت الحجوزات المبكرة للسياح البريطانيين لموسم صيف 2019، ارتفاعاً بنسبة 35 بالمائة، لا سيما الراغبين في قضاء العطلة في مدينة مرمريس، جنوب غرب تركيا.

جاء ذلك، على لسان "بولنت بلبل أوغلو" رئيس اتحاد مشغلي وأصحاب الفنادق السياحية في جنوب منطقة إيجة السياحية، غربي تركيا، خلال تصريح أدلى به للأناضول.

وقال "بلبل أوغلو" إن قطاع السياحة في تركيا شهد انتعاشا ملحوظا خلال 2018، وأن هذا الانتعاش سيستمر خلال الموسم السياحي 2019.

وذكر أن "هناك زيادة بنسبة 35 بالمائة في الحجوزات المبكرة للسياح البريطانيين الراغبين في زيارة تركيا خلال 2019".

ومتتصف الشهر الجاري، أعلن وزير الثقافة والسياحة التركي، محمد نوري أرصوي، أن إجمالي عدد السياح في تركيا سيتجاوز 46 مليون سائح في نهاية العام الجاري.

وزاد رئيس اتحاد مشغلي وأصحاب الفنادق السياحية: "على الرغم من الأضرار التي لحقت قطاع السياحة في السنوات الأخيرة نتيجة الأزمات التي مرت بها منطقتنا، لكن تلك الأزمات علّمتنا البحث عن أسواق جديدة".

وتابع: "قطاع السياحة في العالم ضخم، وعلينا الاستفادة من الإمكانات المتوفرة لدينا، ونحن نعمل على الترويج الجيد لمناطقنا السياحية عبر الإعلانات والدعايات".

وأوضح أن قطاع السياحة ينمو سنويا بنسبة 7 بالمائة، "بإمكان تركيا استضافة 10 ملايين سائح بريطاني سنويا، بالنظر إلى استضافة إسبانيا 20 مليون سائحا بريطانيا في العام الواحد".