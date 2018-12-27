موغلا تشهد زيادة في عدد السياح بنسبة 34 بالمئة

شهدت في ولاية "موغلا" التركية، ازديادا في عدد السياح الأجانب خلال الأشهر الـ 11 الماضية، بنسبة 34 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتتميز "موغلا" بأطول شريط ساحلي في تركيا بطول 1484 كيلومترا، وتوفر فرصا للسياح المحليين والأجانب بفضل إمكاناتها من حيث الطبيعة والثروة الثقافية.

وبحسب البيانات التي جمعها مراسل الأناضول، فإن مليونين و795 ألفا و892 سائحا أجنبيا، زاروا موغلا المطلة على بحر إيجة، منذ مطلع 2018 وحتى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ليرتفع عدد السياح بنسبة 34 بالمائة على أساس سنوي.

وتصدر السياح البريطانيون قائمة الجنسيات الأكثر توافدا إلى موغلا، بـ مليون و24 ألف سائح، تلاهم الروس بـ398 ألفا، ثم الألمان بـ 218 ألفا، ثم الأوكران بـ 176 ألفا، ثم البولنديين بـ138 ألفا.

وأعرب رئيس جميعة أصحاب الفنادق ببودروم التابعة لموغلا، أورهان كوالا، عن رضاه عن الارتفاع الذي حققه عدد السياح خلال 2018.

وقال "كوالا": "شهد عدد السياح ارتفاعا بنسبة 34 بالمائة خلال الفترة المذكورة.. نأمل أن نبلغ هدف استقبال 3 ملايين سائح خلال 2018".

ورحب رئيس المجلس التنفيذي لفرع رابطة وكالات السياحة التركية بمدينة بودروم، يوكسال أصلان، بالزيادة التي شهدتها عدد السياح خلال 11 شهرا من 2018.