إقبال كبير من الأجانب على نوشهير التركية في عطلة رأس السنة

شهدت ولاية نوشهير وسط تركيا، إقبالا كبيرا من السياح الأجانب لقضاء عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية، للاستمتاع بالأنشطة الشتوية وزيارة الأماكن الشهيرة في الولاية.

وعبر السائح الياباني موري كاوا عن سعادته لقضاء عطلة نهاية العام في منطقة "كابادوكيا" السياحية الشهيرة بالولاية. مشيرا أنه أحب قضاء عطلته في تركيا هذا العام بعد أن شاهد صورا للأماكن الشهيرة في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف كاوا، أنه أعجب بالتكوينات الصخرية الفريدة ولا سيما ما يعرف بمداخن الجنيات، و متحف غوريم المفتوح، وقرية جوريم التاريخية.

بدوره أعرب السائح الصيني جيادا وانغ، عن اعجابه الشديد بالمناظر الخلابة التي تشكلها الثلوج فوق المداخن الجبلية. مؤكدا أن المنطقة تتمتع بجمال مميز في كل فصول السنة.

وأشار وانغ إلى أنه التقط العديد من الصور التذكارية له في المنطقة. داعيا الجميع لزيارة المنطقة لأنها تستحق الزيارة.

وتشتهر منطقة "كبادوكيا" التاريخية والسياحية، بمدنها تحت الأرض، ومداخن الجنيات أو ما يطلق عليها في الصحاري العربية "موائد الشيطان" والتي تشكلت نتيجة عوامل النحت والتعرية.

وإضافة للأماكن التاريخية يستمتع السياح المحليون والأجانب برؤية المناظر الخلابة، من السماء، عبر رحلات المناطيد التي تنتشر في كبادوكيا.