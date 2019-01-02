بحيرة "سيفة" التركية.. الجليد يكسو جنة الطيور

تشهد بحيرة "سيفة" المعروفة بـ"جنة الطيور" في ولاية "قرشهير" وسط تركيا، إقبالًا واهتمامًا كبيرين من السياح المحليين والأجانب لما تتمتع به من جمال طبيعي أخّاذ، خاصة بعد تجمّدها في فصل الشتاء.

وتعد البحيرة من المساحات المائية الهامة وهي محمية بموجب "اتفاقية رامسار" الدولية التي تهدف إلى الحفاظ على المناطق المائية والاستخدام المستدام لها وتنمية دورها الاقتصادي والثقافي والعلمي وقيمتها الترفيهية.

وتحتضن بحيرة "سيفة" القريبة من جبل "أرجيس"، أنواعًا كثيرة من الطيور، مثل البط والشهرمان والأوز.

وقال رئيس جمعية بحيرة سيفة البيئية، عمر جيتينار، في تصريح للصحفيين، إن البحيرة تعرضت للجفاف في أشهر الصيف ولكن منسوب المياه فيها عاد إلى طبيعته مع هطول كميات كبيرة من الأمطار.

وأشار جيتينار إلى أن البحيرة تجمدت بشكل كبير في الأيام الأخيرة بسبب انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.

وبيّن أنه رغم الجليد الموجود على سطح البحيرة، إلا أن أسراب الطيور ما زالت تتوافد إليها.