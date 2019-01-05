تركيا تفتتح موقع "حران أوران يري" الأثري العام الحالي

يفتتح موقع "حرّان أوران يري" الأثري في ولاية شانلي أورفة، جنوب شرقي تركيا، أبوابه أمام الزوار خلال العام الحالي، حسب ما أفاد محمد أونال، رئيس أعمال البحث والتنقيب في الموقع.

وأوضح أونال، أن أعمال البحث والتنقيب في الموقع الأثري المدرج على اللائحة المؤقتة للتراث العالمي لمنظمة اليونسكو تتواصل منذ 70 عاما على نحو متقطع.

وأكد أونال، وهو رئيس قسم الآثار في جامعة حرّان بشانلي أورفة، أنهم يبذلون جهودا كبيرة من أجل إدراج "حران أوران يري" على اللائحة الدائمة للتراث العالمي لدى اليونسكو.

وبيّن أن "حران أوران يري" موقع مأهول بالسكان منذ الألفية السادسة قبل الميلاد إلى يومنا الحالي، واتخذه الآشوريون عاصمة لدولتهم في إحدى الفترات.

وأشار أونال إلى أن الموقع يضم آلاف القطع الأثرية من قبيل الدكادين والحمامات والعملات المعدنية والتماثيل وعاجا وعظاما للفيلة وغيرها.