نصف مليون سائح حلقوا بمناطيد كبادوكيا التركية

بلغ عدد السياح الذين حلقوا بالمناطيد في منطقة كبادوكيا وسط تركيا، 573 ألفا و500 شخصاً.

ووفق معطيات المديرية العامة للطيران المدني، فقد شهد عدد السياح الذين استقلوا المناطيد هناك زيادة بـ63% في 2018 مقارنة بالعام الذي قبله.

وبلغت عائدات رحلات المناطيد السنوية، نحو 70 مليون يورو.

وجرى تنظيم رحلات مناطيد خلال 230 يوما من عام 2018 ، في حالات الطقس المواتية، وشهد شهر اكتوبر/تشرين الأول الإقبال الأكبر، بواقع 65 ألفا و604 سياح.

ويترواح سعر الرحلة التي تستغرق ساعة وسطيا، بالمنطاد، بين 120 و170 يورو للشخص الواحد.

وأوضح رئيس تعاونية تطوير السياحة في بلدة غوراما بولاية نوشهير، مصطفى دورماز، إن عام 2018 كان رائعا من حيث النشاط السياحي والإقبال على رحلات المناطيد في كبادوكيا.

ونوه أن كبادوكيا تعد من أكثر المناطق السياحية في العالم، التي تشهد إقبالا كبيرا على رحلات المناطيد، حيث توجد 25 شركة عاملة في هذا المجال بالمنطقة.

وتشتهر منطقة "كبادوكيا" التاريخية والسياحية، بمدنها تحت الأرض، ومداخن الجنيات أو ما يطلق عليها في الصحاري العربية "موائد الشيطان" والتي تشكلت نتيجة عوامل النحت والتعرية.

وإضافة للأماكن التاريخية يستمتع السياح المحليون والأجانب برؤية المناظر الخلابة، من السماء، عبر رحلات المناطيد التي تنتشر في كبادوكيا.