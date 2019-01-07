"الجنة البيضاء" شمال غربي تركيا تجذب عشاق رياضات الأدرينالين

تعد منطقة باموق قلعة، بولاية "دنيزلي" غربي تركيا، الشهيرة بطبيعتها الساحرة، مقصد عشاق رياضات الأدرينالين، المحليين والأجانب على حد سواء، وخاصة هواة رياضة القفز المظلي.



وأدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "يونسكو"، باموق قلعة، الشهيرة بلقب "الجنة البيضاء"، ضمن لائحتها لمواقع التراث العالمي، بفضل ما تحتويه من مواقع أثرية وأماكن طبيعية في غاية الروعة.



ويحظى السياح في المنطقة، بإمكانية ممارسة رياضة القفز المظلي من تلة "ديناميت" الواقعة على بعد 2.5 كم من باموق قلعة، وسط أجمل المناظر الطبيعية الناجمة عن ترسبات أحجار الجير.



وتشهد أعداد عشاق رياضات الأدرينالين زيادة مستمرة في المنطقة، حيث يقومون خلال القفز المظلي بتخليد اللحظة من خلال التقاط الصور الفوتوغرافية وتصوير مقاطع الفيديو، للمناظر الساحرة في باموق قلعة من الجو.



وفي باموق قلعة التي تعتبر من أهم مراكز القفز المظلي في تركيا، بلغ عدد عشاق رياضات الأدرينالين الذين نفذوا عمليات قفز مظلي خلال الأشهر الـ 6 الأخيرة، حوالي 15 ألف سائح.



وتشرف هيئة السياحة على مراقبة وتنسيق عمليات القفز المظلي في باموق قلعة.



وتضم الهيئة ممثلين عن كل من مديرية الثقافة والعلوم التابعة لرئاسة قائم مقام باموق قلعة، ومديرية الشباب والرياضة في باموق قلعة، والمؤسسة الجوية التركية، واتحاد وكالات السياحة التركية "تورساب"، فضلا عن اتحاد الرياضات الجوية التركي.



يقول قائم مقام باموق قلعة، خير الدين بالجي أوغلو، إن نوعية الخدمات المقدمة شهدت تحسنا في باموق قلعة خلال السنوات الأخيرة، وأن عدد الشركات التي تجري فعاليات جوية تجارية، ازداد من 3 إلى 8 شركات.



وأضاف، في ذات الصدد، بأن عدد المدربين الجويين ارتفع من 4 إلى 41 شخصًا، في حين ازداد عدد الموظفين في قطاع الخدمات البرية من 12 إلى 35 موظفًا.



وأشار إلى أنه تم إجراء حوالي 15 ألف عملية قفز مظلي في باموق قلعة، خلال الأشهر الستة الأخيرة، لافتًا إلى إمكانية إجراء عمليات القفز المظلي في المنطقة على مدار العام.



وأوضح في هذا الإطار بأن باموق قلعة تستقبل الكثير من الأندية والرياضيين الناشطين في مجال رياضة القفز المظلي، معربا عن اعتقاده بأنه سيتم تحطيم رقم قياسي في أعداد عشاق القفز المظلي خلال العام الجاري.



من جانبه، أفاد ممثل المؤسسة الجوية التركية، ومدرب القفز المظلي، مولود هويراز، بأن عمليات القفز المظلي في باموق قلعة تجري وسط إشراف المراقبين، اعتبارًا من يونيو/ حزيران الماضي.



وأكد أن باموق قلعة تأتي في مقدمة مراكز الرياضات الجوية في تركيا، قائلًا إن الرياضيين "يجرون عمليات القفز المظلي فوق أجواء الأماكن الأثرية والمناطق الطبيعية الساحرة هنا".



وأردف أن أنشطة التدريب على القفز المظلي في باموق قلعة تجري بشكل مثمر للغاية، مؤكدًا أنهم يهدفون إلى تحقيق 50 ألف عملية قفز مظلي خلال العام الجاري، ضمن إطار الفعاليات الرياضية التي سيجرونها، من عمليات تدريب، ومسابقات، وبطولات احترافية.





بدوره، أوضح رئيس جمعية الفنادق السياحية في دنيزلي، غازي مراد، أن باموق قلعة تأتي في المرتبة الثانية بعد منطقة فتحية، من حيث أعداد عمليات القفز المظلي.



ولفت إلى أنه مع ازدياد الإقبال على رياضات القفز المظلي، وجولات المناطيد، سيزداد الإقبال على حجوازت الفنادق في باموق قلعة، الأمر الذي سيساهم في دعم اقتصاد المدينة، واقتصاد البلاد بشكل عام.





في حين، قالت السائحة تاتيانا أوكسانا، إنها أجرت عملية القفز المظلي الأولى لها في باموق قلعة.



وأضافت أنها قضت عطلة رائعة في باموق قلعة، وستزور تركيا مرة أخرى، للاستمتاع بزيارة الأماكن السياحية الأخرى فيها.

