أكثر من نصف مليون يزورون مدينة طروادة الأثرية غربي تركيا

زار أكثر من نصف مليون شخص، "مدينة طروادة الأثرية" الواقعة في ولاية جناق قلعة، غربي تركيا، خلال 2018.

وقال مدير الثقافة والسياحة بالولاية، كمال دوقوز، في تصريح صحفي الاثنين، إن 531 ألف و530 زاروا مدينة طروادة الواقعة في قرية "توفيقية"، خلال العام الماضي.

وأشار دوقوز إلى أن المدينة الأثرية أدرجت عام 1998 على لائحة التراث العالمي لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

وأوضح أن "طروادة" عمرها 5 آلاف عام، مشيرا إلى أن المدينة تعد من أهم الوجهات السياحية في تركيا.

وذكر مدير الثقافة والسياحة بالولاية، أن عدد زوار المدينة الأثرية ارتفع من 300 ألف عام 2008 إلى أكثر من 500 ألف في الوقت الحاضر.

ولفت دوقوز إلى أن طروادة الأثرية سجلت رقما قياسيا في عدد الزوار خلال العقد الأخير، عبر استقبالها 531 ألف و530 زائرا في 2018.

وطروادة مدينة تاريخية قديمة، ازدهرت في الألف الثالث قبل الميلاد، واشتهرت بقصة حصان طروادة الخشبي الذي اختبأ داخله الجنود الإسبرطيون، وتسللوا ليلا لفتح أبواب المدينة أمام جيوش الملك منيلاوس، ملك إسبرطة بقيادة أخيه أغاممنون، الذي حاصر المدينة قرابة عشرة أعوام.