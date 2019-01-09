جزيرة "غيرسون" التركية تتطلع للانضمام إلى قائمة اليونسكو للتراث العالمي

بدأ مكتب الوالي في ولاية "غيرسون" التركية الواقعة على البحر الأسود، العمل بهدف إدراج جزيرة غيرسون على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وتقع جزيرة "غيرسون" التي وردت في ملحمة هرقل، ويعتقد أنها الموطن الأصلي لنساء قبيلة أمازون الأسطوريات، على بعد 2 كيلومتر تقريباً قبالة شواطئ مدينة "غيرسون"، وكانت الجزيرة الوحيدة المأهولة بالسكان في شرق البحر الأسود في العصور القديمة والوسطى.

وجاء في بيان مكتب الوالي: "كتراث عالمي، علينا الاهتمام بالجزيرة بطرق عديدة"، مضيفا أنها تحتوي أسواراً وكنيسة ومصلى كنسي وخزان ماء وعدداً من غرف الدفن.

وأشار البيان إلى أن تاريخ الجزيرة يعود إلى 300 قبل الميلاد. وقدم مكتب الوالي طلبًا إلى وزارة الثقافة والسياحة لتقديم عرض الإدراج لليونسكو.

وتعد تركيا موطنًا للعديد من مواقع التراث العالمي، بما في ذلك المسارح القديمة وعجائب الطبيعة وينابيع المياه المعدنية الحارة.

ولكي يتم إدراج أيٍ من المواقع الأثرية في قائمة التراث العالمي، يجب أن تكون ذات قيمة عالمية استثنائية وأن تفي بمعيار واحد على الأقل من أصل عشرة معايير، أولها أن تمثل "تحفة من عبقرية الإبداع البشري".

وإن مثل هذه المواقع تحتاج إلى إدارة سياحية في المستقبل.