تساقط الثلوج في هضبة "أيدر" التركية يستقطب عشاق التزلج

استقطبت هضبة "أيدر" السياحية في ولاية "ريزة" شمال شرقي تركيا، أعدادا كبيرة من الزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد التساقط الكثيف للثلوج.

وتمثل الهضبة الواقعة في منطقة البحر الأسود، الوجهة الأولى لعشاق الطبيعة، خصوصا بعد اكتسائها باللون الأبيض، بفعل تساقط الثلوج خلال الأيام الماضية.

وترتفع الهضبة 1350 مترا عن سطح البحر، ويفضلها الكثير من المواطنين لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في الطبيعة.

وبينما يستمتع البعض باللعب بكرات الثلج، يفضل آخرون التزلج والتزحلق فوقه والتقاط الصور.

وتحدث رئيس جمعية "أيدر" السياحية، إردال ساري، للأناضول، عن اقتراب موعد "مهرجان الثلج"، في نسخته الثانية عشر، والمزمع تنظيمه في الفترة ما بين 25-27 يناير/ كانون الثاني الجاري.

ولفت ساري إلى أن "نسبة إشغال الفنادق بدأت في الارتفاع حاليا، وقد نواجه صعوبة في تغطية جميع الحجوزات خلال أيام المهرجان".