شلالات "كيرلويك"  التركية المجمدة وجهة السياح المحليين والأجانب في الشتاء

تستقطب شلالات "كيرلويك" في ولاية إرزينجان شرقي تركيا، السياح المحليين والأجانب في فصل الشتاء، لاسيما في الفترة التي تتجمد فيها.

تبعد شلالات "كيرلويك" التي تمتاز بهوائها العليل وغطائها النباتي الخلاب، نحو 35 كيلومترا عن وسط مدينة إرزينجان، وتتشكل من 9 ينابيع تلتقي لتشكل الشلالات.

في فصل الشتاء، تتراقص أوراق الأشجار المصفرة على الأغصان، فيما تتدلى نوازل الجليد من الشلالات، لتضفي على المنطقة جمالا فريدا.

وقال خضر أيدن، أحد زوار الشلالات، إنه أتى بشكل خاص من أجل التقاط صورٍ للشلالات المتجمدة.

وأضاف أن الشلالات المتجمدة تستقطب السياح المحليين والأجانب على حد سواء.

ولفت أيدن أن شلالات "كيرلويك" واحدة من الأماكن الهامة التي تستحق الرؤية، مشيرًا أن طول نوازل الشلالات المتجمدة يتراوح ما بين 6-7 أمتار.

وأضاف أن الشلالات تمتلك جمالًا طبيعيًا فريدًا، يزيد تجمدها من روعة المنظر.