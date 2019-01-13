وان التركية.. متعة اصطياد الأسماك تحت سطح البحيرة المتجمدة

يقوم الصيادون شرقي تركيا، بالاستمتاع باصطياد الأسماك الموجودة تحت السطح المتجمّد لبحيرة وان.

وبعد فتح فجوة في طبقة الجليد، يقوم الصيادون في قضاء أدرمید بولاية وان، بإنزال شباكهم إلى الماء؛ فيما يفضل آخرون باصطياد الأسماك بواسطة الصنارة.

وقال مناف كولش، أحد صيادي الأسماك في بحيرة وان، إن صيد الأسماك في البحيرة، هواية ممتعة للغاية.

وأضاف أنه يعمل خارج ولاية وان، إلا أنه يأتي في الشتاء إلى بحيرة وان للاستمتاع بصيد الأسماك.

وتابع: نحن عادة نأتي في وقت مبكر لكسر الجليد وإنزال الشبك إلى المياه، وصيد الأسماء الموجودة تحت طبقة الجليد المتشكلة على سطح البحيرة.

من جهته، قال الصياد سنان شلوان، إن السياح يقبلون إلى بحيرة وان في عطلة نهاية الأسبوع، للمشاركة في متعة الصيد.

وأضاف أن سمك الجليد على سطح البحيرة حوالي 10 سم، مشيرًا أن "سمك الشبوط موجود بكثرة في البحيرة".