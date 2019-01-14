إسطنبول.. تعرف على المراكز السياحية الأكثر متعة في عطلة الشتاء

تستعد مدينة إسطنبول التركية لإتاحة فرصة قضاء إجازة ممتعة للغاية في عطلة منتصف العام الدراسي التي تبدأ 18 الجاري، بفضل احتوائها على عدد كبير من المتاحف، ومدن الملاهي، وحدائق الحيوانات.

وفيما يلي أهم أماكن الترفيه بالنسبة للطلاب في عطلة الشتاء:

- فيا سي/ Viasea:

تعد فيا سي من أبرز أماكن الترفيه في إسطنبول، وتقع في منطقة توزلا في الطرف الآسيوي من المدينة، حيث تحتوي على حوض للكائنات البحرية، ومدينة ملاهي، فضلا عن حديقة الأسود والسنوريات.

ويحتوي حوض الأسماك في فيا سي على آلاف الكائنات البحرية من مختلف مناطق العالم، إذ يبلغ عددها أكثر من 12 ألفا، يعود اصلها لحوالي 47 منطقة حول العالم.

ويحظى الطلاب في الحديقة بفرصة إطعام بعض الكائنات البحرية بأنفسهم، وتلقي المعلومات من المرشدين حول أصناف الأسماك.

كما تتضمن مدينة الملاهي 28 وحدة من أحدث الألعاب أبرزها القطار المتسلق الدوار، في حين تمتد حديقة الأسود والسنوريات على مساحة 8 دونمات، وتسمح لزوارها بمشاهدة الكثير من الأسود والقطط الكبيرة المفترسة عن قرب.

- متحف المجسمات المصغرة "مينياتورك":

يضم متحف "مينياتورك" مجموعة واسعة من مجسمات أشهر الأماكن التاريخية في إسطنبول وعموم تركيا، التي تعود لعدد من الحضارات التي سكنت المنطقة في حقبات تاريخية متفاوتة من الرومانية والبيزنطية والسلجوقية والعثمانية.

ويحتوي المتحف على 61 مجسما لمواقع أثرية في إسطنبول، و9 مجسمات لآثار في منطقة الأناضول، فضلا عن 12 مجسما لآثار كانت ضمن حدود الدولة العثمانية سابقا.

- متحف رحمي كوج:

يقع متحف رحمي كوج في حي هاسكوي شمالي الخليج الذهبي وسط إسطنبول، ويمتد على مساحة 27 ألف متر مربع، ويضم 3 أجزاء رئيسية، هي مبنى مصطفى كوج، وترسانة هاسكوي التاريخية، وقسم المعرض المكشوف.

ويحتوي المتحف على أقسام عديدة أبرزها قسم أتاتورك، وعربات النقل البري، وعربات السكك الحديدية، والنقل البحري، والنقل الجوي، وورشة الطباعة، والتاريخ الحي، والآلات، والألعاب.

- متحف إسطنبول للألعاب:

أسس الشاعر والكاتب التركي سوناي أكين متحف إسطنبول للألعاب، عام 2005، ويضم مجموعة كبيرة من أبرز الألعاب منذ القرن الثامن عشر وحتى يومنا.

وجمع أكين الألعاب على مدى 20 عاما، من نحو 40 دولة، حيث يهدف من خلال المتحف لتقديم معلومات للأطفال عن تاريخ العالم بطريقة ممتعة وأكثر رسوخا في الأذهان.

ويتم تقديم معلومات في قسم ألعاب الفضاء حول مساعي الوصول إلى القمر، ومعلومات حول الثورة الصناعية في قسم القطارات.

- متحف باريش مانجو:

يعتبر متحف الفنان التركي الراحل باريش مانجو من الوجهات المهمة التي تستقطب الأطفال في عطلة الشتاء، حيث قدم مانجو خلال مسيرته الفنية مئات الأغاني التي لاقت انتشارا واسعا في المجتمع التركي، وخاصة الأطفال والشباب.

ويقع متحف مانجو في حي مودا، في المنزل الذي كان يقطن فيه وألّف فيه معظم أعماله الفنية، وقد حوّلته بلدية كاديكوي إلى متحف، لتخليد ذكرى الفنان بعد وفاته.

- متحف الطائرات الورقية:

يعد متحف الطائرات الورقية الأول والوحيد من نوعه في تركيا، وواحدا من 18 متحفا على مستوى العالم في مجال الطائرات الورقية.

ويضم المتحف مجموعة واسعة من الطائرات الورقية والمنشورات وأدوات الطيران الشراعي، يبلغ عددها أكثر من ألفين و500 منتج، حيث جمعها مؤسس المتحف محمد ناجي أق غوز، من 33 دولة، اعتبارا من عام 1986.

- متحف الشوكولا:

يقع متحف الشوكولا في منطقة أسنيورت في إسطنبول، ويأتي في مقدمة الأماكن التي يقصدها الأطفال، لولعهم الشديد بشكل عام بالشوكولا.

ويضم المتحف أشهر المعالم الفنية الإسلامية، والتركية، والعالمية، وأبطال قصص الأطفال، وجميعها مصنوعة من الشوكولا.

ومن أبرز المعالم الموجودة في المتحف، هيكل لسفينة سيدنا نوح، ومجسم برج غلاطة، ومسجد السلطان أحمد، وبرج الفتاة، وجسر شهداء 15 تموز، فضلا عن لوحات تاريخية قديمة من كل من الحضارات الحثية، واليونانية، والبيزنطية، والعثمانية.

كما يحتوي المتحف على تماثيل لأهم الشخصيات التركية والعالمية التاريخية، مثل الرسام الإسباني بابلو بيكاسو، وأتاتورك، والسلطان محمد الفاتح.

- متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا الإسلامية:

يقع المتحف في حديقة غولهانة، وسط إسطنبول، ويضم نماذج ومجسمات لأبرز الآثار التي قدمها العلماء المسلمين عبر التاريخ، في مجالات عديدة مثل علم الفلك، والجغرافيا، والرياضيات، والكيمياء، والبصريات، والطب، والهندسة المعمارية، والحروب.

- متحف التماثيل الشمعية "مدام توسو":

يعد متحف مدام توسو للتماثيل الشمعية في إسطنبول من أهم المتاحف الشمعية حول العالم، حيث يضم حوالي 60 تمثالا لأهم الشخصيات التركية والعالمية، سواء كانت تاريخية أو معاصرة، في مجالات عديدة مثل الفن والرياضة والسياسة.

ومن أبرز التماثيل المعروضة في المتحف، مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، والمعمار سنان، والسلطان محمد الفاتح، والفنان التركي الراحل زكي موران، والفنانة الأمريكية بيونسي، وعالم الفيزياء ألبرت أنشتاين، والرسام الإيطالي ليوناردو دا فينشي.

- أحواض مائية وحدائق حيوان:

توجد في مدينة إسطنبول أماكن أخرى تتيح للأطفال فرصة قضاء أوقات رائعة مع المخلوقات البحرية والحيوانات الأخرى، مثل "إسطنبول أكواريوم"، الذي يضم عددا كبيرا من الكائنات البحرية من شتى مناطق العالم.

وتعد حديقة الحيوانات في منطقة داريجا، وهي أول حديقة حيوانات خاصة في تركيا، من أهم الأماكن التي تنتظر زوارها من الأطفال مع بدء العطلة الشتوية.

وتحتوي حديقة داريجا على مجموعة واسعة من أصناف الحيوانات مثل الأسود والقرود والتماسيح والدببة، وأنواع كثيرة من الطيور والزواحف.

كما تعتبر حديقة الثلج "سنو بارك"، في مركز توريوم للتسوق في إسطنبول الأوروبية، من الأماكن التي تستقطب الأطفال في عطلة الشتاء، حيث يمكن فيها ممارسة عدد من الرياضات الشتوية تحت إشراف كادر من المدربين الاحترافيين.

- متحف المخلوقات البحرية:

يقع متحف المخلوقات البحرية، لصاحبه الصياد كنان، في حديقة وادي يشام في منطقة بيليك دوزو، ويعد من الأماكن الهامة التي يقصدها الأطفال، ;يحتوي على أجسام محنطة لأنواع كثيرة من الأسماك والمخلوقات البحرية الأخرى، مثل أسماك الهامسي، والتون، والقرش، والشفينيات.

- فيا لاند:

تبلغ مساحة مدينة الملاهي "فيا لاند" حوالي 600 دونم، وتتيح للأطفال في عطلة الشتاء فرصة قضاء رحلة في عالم خرافي، بما تحتويه من ألعاب، وهي موزعة على 3 أقسام رئيسية: عالم الأساطير، وعالم المغامرات، وعالم الألعاب.

- ليغو لاند:

يعد مركز عالم تطبيق المكعبات "ليغو لاند" من أهم المراكز المغلقة التي تتيح فرصة اكتشاف عالم الإبداع بالنسبة للأطفال ما بين أعمار 3 و10 أعوام، وتتضمن مجسمات لأبرز المعالم العمرانية التركية والعالمية، مثل جسر شهداء 15 تموز، وجامع السلطان أحمد، ومتحف آياصوفيا.