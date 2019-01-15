الثلوج تثري جمال الحياة البرية في تشوروم التركية



تزينت حديقة الحياة البرية في ولاية تشوروم شمالي تركيا بالثلوج التي أكسبت المنطقة جمالا شتويا أخاذا.

وتعد الحديقة المقامة عام 2012 على مساحة 450 دونما، الأولى من نوعها في تركيا، للتعريف بالحيوانات البرية في بيئتها الطبيعية.

وتقع الحديقة في محمية "صقلق" التي تبعد 5 كيلومترات عن مركز مدينة تشوروم، ويقصدها الزوار في مختلف الفصول.

وتضم الحديقة 50 نوعا من الحيوانات وعلى رأسها أنواع الغزلان لا سيما الحمراء منها، والماعز البري، والأرانب البرية.

ويقضي الزوار أوقاتا ممتعة بمشاهدة قطعان الحيوانات البرية التي تمشي وسط الثلوج.

كما يضم الموقع أنواعا مختلفة من النباتات بعضها نادر.