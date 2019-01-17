السياح العرب يغزون صابانجا التركية للاستمتاع بعطلة الشتاء

تستعد منطقة صابانجا التابعة لولاية صقاريا شمالي تركيا، لاستقبال زوارها المحليين والأجانب، مع بدء عطلة منتصف العام، حيث تتميز بجمال طبيعي ساحر ومميز في الشتاء، كما في كل فصل من فصول السنة.

وتعد بحيرة صابانجا من أبرز المواقع السياحية في البلاد، حيث تحظى بإقبال كبير من السياح سنويًا، لا سيما العرب، بفضل جمالها الطبيعي، وموقعها الجغرافي المميز بين أنقرة وإسطنبول.

ومع الإقبال الكبير من الزوار على صابانجا في موسم السياحة، وعطلات نهاية الأسبوع، وصلت نسبة حجوزات الفنادق بها 90 بالمئة قبيل انطلاق عطلة منتصف العام الدراسي.

وتتيح صابانجا لزوارها إمكانية قضاء أوقات ممتعة للغاية وسط الطبيعة الخلابة، من خلال الإقامة في الفنادق القريبة المحيطة بالبحيرة، وزيارة المطاعم والمقاهي في المنطقة.

تقول رئيسة جمعية السياحة في صابانجا، بيرين يلماظير، إنه يوجد في المنطقة فندقان من فئة الـ5 نجوم، والكثير من الفنادق الصغيرة.

وأردفت أنه يمكن للسياح الوافدين إلى المنطقة ممارسة عدد من الأنشطة الطبيعية والرياضية، ويمكنهم زيارة مركز التزلج في جبل كارتبه القريب من صابانجا، والاستمتاع بممارسة الرياضات الشتوية هناك.

ونوّهت بأنه "يمكن للسياح في صابانجا المشي في محيط البحيرة، وركوب الدرجات الهوائية، وزيارة المقاهي في المنطقة وشرب الشاي أو القهوة التركية فيها".

وتابعت قائلة: "إن الفنادق في المناطق تنظم عددًا من الأنشطة والفعاليات السياحية أيضا، كما يجري العمل على مشروع التلفريك، وأتوقع - لدى افتتاحه - بأن يساهم في دعم حركة السياحة بالمنطقة".

ولفتت إلى أن السياح العرب ساهموا بشكل كبير في دعم قطاع السياحة في صابانجا، وأخذوا بالتوافد على المنطقة حاليا مع اقتراب عطلة منتصف العام الدراسي.

ودعت يلماظير الجميع لزيارة صابانجا في العطلة للاستمتاع بجمال البحيرة والثلوج في آن واحد.