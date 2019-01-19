جسر علاء الدين كيقباد بأنطاليا التركية يتحدى الزمن منذ القرن الثالث عشر

يعد "جسر علاء الدين كيقباد" في ولاية أنطاليا، جنوبي تركيا، إحدى الجسور الشاهدة على التاريخ بالبلاد.

بني الجسر الأثري في العهد الروماني؛ إلا أنه تدمر جراء الكوارث الطبيعية، ليتم إعادة بنائه بين عامي 1239 و1240 في عهد الدولة السلجوقية.

والجسر أحد 13 جسرا تاريخيا مدرجون على لائحة وزارة الثقافة التركية لـ"الجسور.. الشاهدة على التاريخ".

ويمتد بطول 220م فوق نهر "كوبري تشاي" في قضاء سريك التابع لأنطاليا.

وتحمل إحدى قناطر الجسر لوحة تبيّن أنه بني في عهد السلطان علاء الدين كيقباد (1188 - 1237).

وقال والي أنطاليا، منير قرل أوغلو، إن الولاية غنية بإرثها التاريخي والثقافي.

وأوضح أن "جسر علاء الدين كيقباد"، يعد من أهم الآثار المهمة في أنطاليا، مبينا أن الجسر خضع للترميم في 2004.

ولفت إلى أن الجسر شهد فترات العهود الرومانية والسلجوقية والعثمانية، واستخدمه أناس هذه العصور لعبور نهر "كوبري تشاي".