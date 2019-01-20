"خليج إزميت".. جنّة لمختلف أنواع الطيور

أصبحت "المنطقة المائية" في خليج إزميت، بولاية قوجا إيلي، شمال غربي تركيا، جنة للطيور، تحتضن 168 نوعا منها.

وتعد المنطقة التي أنشأتها بلدية كوجا إيلي، عام 2006، مركزا مهما لاستراحة الطيور المهاجرة. وتمتد على مساحة 200 متر.

وقال مدير فرع الخدمات البيطرية، في بلدية كوجا إيلي "محمد كرابيك"، أن "خليج إزميت يعد محطة مهمة في طريق هجرة طيور الفلامينجو".

وأردف قائلا " تحولت المنطقة إلى مكان مهم لعيش الطيور، وتربيتها".

وأكد كرابيك، أن "البلدية تقوم بدوريات مراقبة مستمرة في المنطقة، للحرص على حماية الطيور، وعدم تعرضها للأذى".

وأردف قائلا "بجانب تحول خليج إزميت إلى محطة مهمة في طريق هجرة الطيور، أصبح أيضا مكانًا مفضلا لعشاق الطبيعة".