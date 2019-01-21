مركز "سالدا" المطل على "مالديف تركيا" يستقبل عشاق التزلج

افتتح مركز "سالدا" للتزلج في ولاية بوردور غربي تركيا، موسم التزلج لهذا العام، منتظراً زواره وعشاق التزلج، لا سيما وأنه يتميز عن مراكز التزلج الأخرى في البلاد، بإطلاله على بحيرة "سالدا" الملقبة بـ "مالديف تركيا".

ويقع مركز التزلج هذا في قضاء يشيل أوفا الذي يبعد عن مركز مدينة بوردور مسافة 14 كيلو متر، بين غابات الصنوبر على ارتفاع ألفين و79 متر عن سطح البحر.

ومع تساقط الثلوج بكميات كبيرة في بداية موسم الشتاء الحالي، بدأ الزوار وعشاق التزلج يرتادون المركز، مستمتعين بارتفاعه العالي والمطل على البحيرة التي تحمل الاسم نفسه، والمتميزة بشاطئها الرملي الأبيض ومياها النقية الشبيهة بطبيعة جزر المالديف.

وساهم موقع مركز "سالدا" للتزلج الذي يتوسط وجهات سياحية رئيسية في تركيا، مثل أنطاليا ودنيزلي، في إقبال السياح المحليين والأجانب عليه بشكل أكبر.

ومن العوامل التي تزيد من إقبال الزوار على المركز، هي تنوع منحدرات التزلج فيه بين الصعوبة والسهولة، ورخص الأسعار، وتوفر خدمات المطاعم، والمبيت والترفيه، إضافة إلى المناظر الطبيعية المحيطة به.

وفي حديثه للأناضول، قال قائم مقام "يشيل أوفا"، عبد الحميد قراجة، إن مركز "سالدا" يضم 3 منحدرات للتزلج، ومطعمين، وفندق صغير يتسع لـ 20 سريراً، كلها متاحة لخدمة قاصدي مركز التزلج.

ووصف "قراجة" مركز التزلج بأنها قطعة من الجنة بفضل إطلالتها على بحيرة "سالدا"، وموقعها ضمن الطبيعة وغابات الصنوبر.

وأوضح أن المركز يضم أيضاً مدربين للتزلج، يقدمون خدمات التعليم بالمجان.

ويبلغ طول منحدر التزلج في المركز 200 متر، فيما يصل طول خط "تلسياج" فيه إلى 950 متر.

وأشار قائم مقام القضاء، إلى أن مركز التزلج استقبل 450 ألف زائر خلال عام 2018.

هذا وتعدّ بحيرة "سالدا" ثاني أكبر بحيرة في ولاية بوردور وتعتبر واحدة من أنظف البحيرات في العالم. كما يبلغ عمق البحيرة نحو 185 متر، وعرضها 6 آلاف و800 متر، في حين يصل طولها إلى 9 آلاف و86 متر.