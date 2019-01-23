لقطات فريدة لرحلة "قطار الشرق السريع" عبر الأناضول

أظهرت صور جوية جديدة لـ"قطار الشرق السريع" (إيسترن إكسبريس) لقطات حية للمسار المغطى بالثلوج أثناء رحلته التي يقطع فيها شرق تركيا.

فقد التقطت طائرة بدون طيار"درون" مؤخرًا صورًا لرحلة قطار "إيسترن إكسبريس" التي تستغرق 24 ساعة، من العاصمة أنقرة إلى ولاية "قارص" الشرقية، والتي يمتد طريقها عبر مسارات جبلية متعرجة، وأنفاق ضيقة وجسور منفردة.

وقد اجتذبت رحلة القطار تلك، وهي واحدة من أطول الرحلات في تركيا، انتباه السياح المحليين والأجانب على حد سواء، لا سيما الشباب منهم، الذين يتزايد اهتمامهم بهذا النوع من الرحلات، حيث يشارك الركاب تجاربهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقا لخطوط السكك الحديدية الحكومية، بلغ عدد الركاب المشاركين في هذه الرحلة 271.120 راكبًا منذ 1 يناير إلى غاية 18 ديسمبر 2018.

ويعتبر المصورون ومصورو الفيديو، مسافرين دائمين في مثل هذه الرحلات، إذ توفر التجربة لهم ثروة من المناظر الطبيعية والآفاق الواسعة، خاصة خلال فصل الشتاء. وبالنسبة لأولئك الذين يسعون إلى الإثارة والاستمتاع بعجائب الشتاء، فإن يناير وفبراير يمثلان الأوقات المثالية للسفر.

بعد مغادرة أنقرة، يتوقف القطار في محطات في مدن "كيركالي الشرقية"، و"قيصري"، و"سيواس"، و"إرزينجان"، و"أرضروم" قبل الوصول إلى "قارص".

في نهاية الرحلة، يمكن للركاب أن يمددوا أرجلهم -أو يركبوا مركبة الجليد- على بحيرة "جيلدر" المتجمدة في "قارص"، التي تعدُّ البحيرة معلماً آخر من المعالم السياحية المشهورة هناك.

جدير بالذكر أن أسعار التذاكر تتراوح بين 48 إلى 188 ليرة تركية، بحسب اختيار المقاعد الاقتصادية، أو مقطورة النوم، أو كبائن خاصة بخدمة شخصين فقط، ومجهزة بطاولة ومغسلة وثلاجة.

كذلك يتم خصم أسعار التذاكر للركاب الذين تتراوح أعمارهم بين 13-26، ويشمل الخصم أيضاً المعلمين والعسكريين وكبار السن والمجموعات التي يزيد عدد أفرادها عن 12 شخصاً.