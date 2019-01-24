الروس والبلغار يتصدرون قائمة الأجانب الأكثر زيارة لتركيا خلال 2018

حافظ المواطنون الروس على الصدارة، في قائمة الأجانب الأكثر زيارة لتركيا خلال العام الماضي، تلاهم الألمان والبلغار، فيما بلغ إجمالي عدد الأجانب نحو 40 مليونا.

وحسب بيانات حديثة في إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية، فإن عدد الروس الذين زاروا تركيا العام الماضي، بلغ 5 ملايين و986 ألفا و184 شخص.

وفي 2017، حل الروس في المرتبة الأولى أيضا بين الأجانب الأكثر زيارة لتركيا، بـ4 ملايين و702 ألفا و482 شخص.

وتُشير البيانات، إلى أن الألمان حلوا في المرتبة الثانية، العام الماضي، بـ4 ملايين و489 ألفا و71 شخص.

وجاء البلغار في المرتبة الثالثة خلال العام الماضي، بـ2 مليون و412 ألفا و45 شخص.

من جهة أخرى، بلغ إجمالي عدد السياح الذين زاروا تركيا خلال العام الماضي، 39 مليونا و468 ألف و492 شخص، بعد أن كان 32 مليونا و58 ألف و216 خلال 2017.