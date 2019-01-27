أمواج "أولو دينيز" التركوازية تجذب هواة التصوير في موغلا التركية

تجذب الأمواج التوركوازية للبحر الميت (أولو دنيز) بقضاء فتحية التابع لولاية موغلا جنوب غربي تركيا، الكثير من السياح المحليين والأجانب للاستمتاع بتصوير الأمواج التي بلغت ارتفاعها 5 أمتار.

وتسببت العاصفة الهوائية التي ضربت المنطقة، السبت، وبلغت سرعتها 70 كم في الساعة، بتشكيل أمواج توركوازية عالية، جذبت الكثير من هواة التصوير.

ويتمتع البحر الميت بجمال ساحر للغاية، بفضل ما يمتلكه من مناظر طبيعية خلابة، فضلا عن لون مياهه الرائع والصافي.

ويعد البحر الميت من أهم رموز منطقة فتحية؛ حيث تستقطب هواة الطيران المظلي من السياح المحليين والأجانب على حد سواء، فضلًا عن عدد كبير من محترفي هذه الرياضة من شتى أرجاء العالم، خلال فصل الصيف.