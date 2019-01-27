بحيرة "غول باشي" التركية تتحول إلى قبلة لهواة التصوير خلال الشتاء

تجتذب بحيرة "غول باشي" الواقعة في ولاية أديامان جنوب شرقي تركيا الكثير من الزوار المحليين والأجانب من هواة التصوير الفوتوغرافي ومحبي الطبيعة، وخصوصا خلال فصل الشتاء.

وتحتل البحيرة مكانة هامة في قطاع السياحة بولاية أديامان؛ حيث تبلغ مساحتها 17 ألف دونم، وتحتوي على حديقة عامة تضم برجا لمراقبة الطيور المهاجرة، وتراس متحرك.

وتمتاز البحيرة بضفاف جميلة للجلسات العائلة؛ حيث يتجه أغلب السكان إليها لإقامة حفلات الشواء ولتوفيرها مساحات متميزة لألعاب الأطفال.

ويقول المواطن التركي "أوغور أرندلي"، للأناضول، إنه جاء لزيارة البحيرة من ولاية مالاطية، وأنه استمتع جدًا بالمناظر الرائعة في المنطقة.

وأضاف أرندلي أنه جاء بهدف التقاط الصور التذكارية في أحضان الطبيعة، والبحيرة الساحرة في موسم الشتاء.

وأكد أن الموسم السياحي في البحيرة يتواصل على مدار العام، مشيرا إلى أن منظر تساقط الثلوج على البحيرة يأسر قلوب السياح في فصل الشتاء.