ضريح أرطغرل غازي يستقبل 1.3 مليون زائر خلال 2018

استقبل ضريح "أرطغرل غازي" والد عثمان غازي مؤسس الدولة العثمانية، في ولاية بيلجيك التركية أكثر من مليون و300 ألف زائر خلال العام الماضي.

ويقع ضريح أرطغرل غازي في منطقة سويوت بولاية بيلجيك غربي تركيا، ويحرسه على مدار اليوم، 13 عسكريا من وحدات مختلفة.

ويعد مسلسل قيامة أرطغرل الذي يُعرض على شاشة قناة "تي آر تي" التركية، من أبرز العوامل التي ساهمت في زيادة عدد الزائرين للضريح.

فقبل 6 أعوام كان عدد الزائرين للضريح، نحو 300 ألف سنويا، بينما ارتفع هذا الرقم إلى مليون و300 ألف خلال عام 2018.

وقال رئيس بلدية سويوت خليل أيدوغدو، إن منطقته باتت واحدة من أشهر المناطق التركية بسبب وجود الضريح.

وشدد على أهمية تطوير البنية التحتية للمنطقة، من أجل استيعاب أكبر عدد ممكن من الزوار، وتشجيعهم على قضاء وقت أطول في المنطقة وعدم الاكتفاء بزيارة الضريح فقط.

وتابع قائلاً: "نستطيع إبقاء الزوار في منطقتنا لفترة أطول في حال قمنا بفعاليات وأنشطة متنوعة مثل ركوب الخيل والرماية، ونسعى لإنشاء فنادق صغيرة لإتاحة الفرصة للزوار للمبيت".