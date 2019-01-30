كنيسة "أقدمار" التركية.. مقصد للسياح المحليين والأجانب

ْباتت كنيسة "أقدمار" الواقعة على جزيرة في بحيرة "وان" شرقي تركيا، مقصدا مهما للسياح المحليين والأجانب، الذين يصلون إلى المنطقة عبر قطار "الشرق إكسبريس".

وتستقبل الكنيسة الآلاف من الزوار سنويا، خصوصا في فترة الشتاء، مع اكتسائها باللون الأبيض، بعد تساقط الثلج الكثيف.

وتبعد الكنيسة 55 كم عن مركز ولاية "وان"، ويمكن التوجه إليها من الميناء الواقع على الطريق السريع "وان ـ تطوان" عبر القوارب والحافلات البحرية.

وقالت الزائرة من مدينة أنطاليا "سمرة تانير"، للأناضول، إنها وصلت إلى المنطقة عبر قطار الشرق إكسبريس، وأنها جد سعيدة بتواجدها في هذا المكان الرائع.

يُذكر أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونيسكو"، كانت قد أدرجت جزيرة "أقدمار" على قائمتها المؤقتة للتراث العالمي بعد طلب تقدمت به الجهات المعنية عام 2015.

وكنيسة "أقدمار" بنيت بأمر من الملك الأرمني جاجيك الأول بين عامي 915 ـ 921 ميلادي، وتحمل أهمية كبيرة لدى الأرمن، حيث يقام بها قداس ديني مرة كل عام.

وباشرت وزارة الثقافة والسياحة التركية عام 2005 بترميم الكنيسة، وانتهت منها في 2007.

وعام 2007، قررت تركيا إعادة افتتاح كنيسة أقدمار، ضمن الخطوات التي اتخذتها لإبداء حسن نيتها تجاه أرمينيا، ونُظم عام 2010 حفل تعميد في الكنيسة لأول مرة منذ 100 عام، حضره عدد كبير من الأرمن، قدموا من أرمينيا ومن دول أخرى.