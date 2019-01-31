تركيا تجني نحو 30 مليار دولار من السياحة خلال 2018



بلغت عائدات تركيا من قطاع السياحة خلال العام الماضي، 29 مليار و512 مليون و926 ألف دولار أمريكي.

وبحسب معلومات صادرة عن هيئة الإحصاء التركية، فإن عائدات قطاع السياحة خلال 2018، ارتفعت بنسبة 12.3 بالمئة مقارنة مع عائدات 2017.

وأوضحت المعلومات أن تركيا جنت 81.8 بالمئة من الدخل المذكور من الزوار الأجانب، و18.2 في المئة من المواطنين الأتراك المقيمين في الخارج.

وأضافت الهيئة أن إنفاق تركيا على قطاع السياحة خلال العام المنصرم، تراجع بنسبة 4.7 بالمئة، ليستقر عند 4 مليار و896 مليون و310 ألف دولار.

كما تراجع عدد الأتراك الذيم خرجوا من البلاد لغرض السياحة، بنسبة 5.7 بالمئة، وبلغ عددهم 8 مليون و383 ألف و432 شخصا.