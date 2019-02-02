حي بلاط بإسطنبول.. حيث تجتمع رائحة القهوة مع عبق التاريخ

تختلف ثقافة المقاهي في إسطنبول عن نظيراتها في الشرق، فهي ليست وليدة اللحظة، بل يمتد عمرها إلى أكثر من 500 عام، منذ أن وطأت أقدام العثمانيين مدينة القسطنطينية.



وفي بداية تأسيس الدولة العثمانية، ازدادت أعداد المقاهي وباتت تشكل بؤرةً لتكوين الحياة والنسيج الاجتماعي لدى الشعب التركي، وأصبحت ساحة عامة يلتقي فيها المثقفون والسياسيون والفنانون والرسامون والشعراء وغيرهم، بهدف تبادل الآراء والمعلومات، وقضاء وقت ممتع.



وتحدثت المصادر التاريخية عن وجود ما يقارب من 600 مقهى في عصر الدولة العثمانية، أبرزها في إسطنبول في عهد السلطان سليم الثاني والسلطان مراد الثالث. لكن السلطان مراد الرابع أمر في فترة حكمه بتحديد وإغلاق كل المقاهي في إسطنبول بسبب ظهور أفكار وولادة حركات مناهضة للحكم فيها.



وفي السنوات الأخيرة، بات من الملاحظ الإقبال الكبير على المقاهي الكلاسيكية في إسطنبول، لتميزها بالجمع بين القديم والحديث، والتاريخ الذي يمتد إلى أكثر من 5 قرون، بالإضافة إلى احتوائها على ثقافات وفنون العديد من الحضارات المختلفة.

فأن تجلس على مقهى عمر كرسيه 80 عامًا، وتتكئ بظهرك على سور القسطنطينية الذي يبلغ عمره أكثر من 1700 سنة، وعلى يمينك تلفاز مر على صناعته 60 سنة، وجدران مزخرفةٌ ومنقوشة بالرسومات العثمانية التقليدية، فلا شك أنك تدخل في كل نظرة لك داخل المقهى إلى عصر من الأزمان.



وما أن تدخل بعض المناطق في إسطنبول، كمنطقة "بلاط"، الشهيرة بالمقاهي والمطاعم الكلاسيكية، حتى تشعر أنك في القرون الوسطى، نظراً لخلو المحال والمقاهي من أي مظهر يوحي بالحداثة والتطور، بل حتى العربات يحظر سيرها في بعض المناطق.



تقع منطقة بلاط، التي تحوي على مقاهٍ تشبه أجواء المتاحف، على الساحل المقابل لمنطقة تقسيم، في منطقة الفاتح، وهي محاذية لسور القسطنطينة، وتعتبر المنطقة من أكثر الأماكن تاريخيةً في إسطنبول.



وتقدم المشروبات والمأكولات في المقاهي في أدوات تخلو من مظهر الحداثة، فتجد أكواب الشاي على الشكل العثماني التقليدي، مزخرفةً بالرسوم العثمانية، وتقدم القهوة مع قطعة من الحلوى وكوب صغير من الماء على غرار التقاليد العثمانية. كما تقدم المأكولات في أطباق خشبية.





وفي فصل الشتاء، تأتي متعة مواقد الحطب داخل المقاهى، حيث تخلو من التدفئة المركزية، ليعيش الزائر أجواء الدفء الطبيعية.



وللأبواب حكاية أخرى في منطقة بلاط، فغالبيتها صنعت من الأخشاب الطبيعية، ويتم غلقها بالسلاسل الحديدية الكلاسيكية، كالجنازير ونحوها.



ويشكل رواد تلك المقاهي مزيجاً كبيراً من الأعراق والجنسيات المختلفة، فيشكل الأتراك النسبة الأكبر منهم، يليهم الأوروبيين والعرب، نظراً لوقوع المكان في قلب الأماكن التاريخية، وبجانب العديد من الجامعات والمؤسسات التعليمية، كجامعة "قدير هاص" الدولية.

كما تشتهر المنطقة بتصوير الأفلام والمسلسلات التاريخية التركية، نظراً لما تزخر به من معالم ومظاهر تاريخية وأثرية، بالإضافة إلى جمالية المكان العمرانية.