تلال “قوس قزح” التركية تجذب عشاق التصوير

تشهد "تلال قوس قزح" في ولاية إغدير شرقي تركيا، إقبالًا كبيرًا من السياح، وخاصة عشاق الرياضة والتصوير في الطبيعة.

واشتهرت "تلال قوس قزح" بشكل لافت إثر انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي بلوحاتٍ طبيعية نادرة.

ويزور المنطقة عدد كبير من عشاق الرياضة والتصوير في مختلف الفصول، لقضاء أوقات رائعة في أحضان الطبيعة.

وتقول المواطنة التركية بتول أونر، التي تعمل في تصوير الطبيعة، إن "تلال قوس قزح" تتمتع بجمال أخّاذ.

وأضافت أونر: "تعرفت على المنطقة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وجئت لزيارتها مع زملائي وسأنصح الجميع بزيارة هذا الجمال الطبيعي".

من جهته قال إلتاريش طشقينصو، وهو من عشاق الرياضة الطبيعية، إن هناك إقبالا كبيرا على زيارة المنطقة التي تتمتع بمنظر نادر بفضل خليط الألوان.