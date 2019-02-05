إقبال كبير على تسلق الشلالات المجمدة في أرضروم التركية

تشهد ولاية أرضروم التركية زيادة كبيرة في عدد السائحين الأجانب والمحليين القادمين لرؤية وتسلق الشلالات المتجمدة في قضاء أوزون دره.

وخلال السنوات الأخيرة، صارت شلالات أوزون دره إحدى أبرز وجهات السياحة الشتوية ليس فقط في إرضروم بل وفي عموم تركيا.

ويعرف عن ولاية أرضروم التي تستقبل آلاف السائحين سنويا أنها أول بقعة تهطل فيها الثلوج في تركيا، فضلا عن كونها أخر مكان تذوب فيه.

ويتراوح ارتفاع شلالات أوزون دره المتجمدة بين 25 إلى 300 مترا، ما يجعل كثيرون يشبهونها بجبال الألب الأوروبية.

وبعيدا عن ممارسة الرياضات الشتوية، يجد الزائر في القرى في المنطقة مجموعات مميزة من الأطعمة والمشروبات التراثية الخاصة بمنطقة الأناضول.

إسرافيل عاشورلي رئيس الاتحاد الآذري لتسلق الجبال، وأحد القادمين لرؤية الشلالات، قال تسلقت جبال عديدة، في مقدمتها جبل إيفرست أعلى قمة على وجه الأرض، لكن هذه الشلالات لها سحر خاص.

وأضاف للأناضول محبي رياضة تسلق الثلوج حول العالم يتجهون في الغالب إلى جبال الألب الأوروبية، لم أكن أعرف أن تركيا لديها مثل هذا الجمال.