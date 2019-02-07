ارتفاع عدد زوار مركز "بلان دوكان" للتزلج شمالي تركيا بنسبة 150%

ارتفع عدد زوار مركز "بلان دوكان" أحد أهم مراكز التزلج في تركيا، بنسبة 150 في المائة، منذ بدء موسم التزلج، اعتبارا من 1 ديسمبر/ كانون الأول 2018، وحتى فبراير/ شباط الجاري.

وقال محافظ ولاية أرضروم شرقي تركيا، أوكاي ماميش، إن الأرقام تشير إلى ارتفاع نسبة عدد زوار مركز "بلان دوكان" للتزلج 150 في المائة، ليصل عدد الزوار 530 ألف زائر، خلال شهرين.

وأوضح أن بلدية أرضروم تسعى جاهدة لتوفير أفضل خدماتها للزوار، حيث قامت مؤخرا بإنارة مسارات التزلج بمساحة 6 آلاف و200 متر، لاستمتاع الزوار بالتزلج والأنشطة الشتوية.

وأشار ماميش أن الولاية تستهدف جذب مليون زائر خلال موسم الشتاء الحالي.

ويحتوي مركز "بلان دوكان" على العديد من الفنادق والمنشآت السياحية، ويقصده السياح من جميع أنحاء العالم.

كما أن مركز "بلان دوكان" احتضن العديد من المسابقات وفي مختلف الفروع خلال موسم التزلج الجديد، بينها 6 مسابقات دولية، شملت التزلج لمسافات بعيدة، والقفز، والبياثلون، والسنوبورد، والتزلج الألبي.