قصر "إسحاق باشا" شرقي تركيا يسجل رقما قياسيا للزوار بـ2018

حقّق قصر إسحاق باشا العثماني، في ولاية أغري التركية (شرق)، رقما قياسيا بعدد الزوار، حيت تجاوز 121 ألف زائر في العام 2018، وهو الرقم الأكبر منذ 4 سنوات.

وقال محمد تشفن، مدير إحدى الوكالات السياحية في أغري، أن قصر إسحاق باشا شهد إقبالا كثيفا من الزوار المحليين والأجانب خلال العام الماضي، عقب مشروع العناية بالآثار والطبيعة الذي أطلقته وزارة السياحة والثقافة التركية.

وأضاف تشفن، أن عدد زوار القصر من المحليين والأجانب بلغ 121 ألفا و94 زائراً، خلال العام الماضي.

وأشار إلى أن القصر يقصده السياح للاستمتاع برؤية إحدى أهم الأعمال البارزة للهندسة المعمارية العثمانية، فضلا عن الطبيعة الخلابة التي تمتاز بها المنطقة في فصلي الشتاء والصيف.

ولفت تشفن إلى أن القصر يتميز بوجود نظام للتدفئة المركزية منذ 500 عام، بالإضافة لوجود ضريح الشاعر والأديب "أحمدي خاني"، الذي عاش في القرن السابع عشر.

وأوضح أن القصر يقع على ارتفاع 2200 مترا، ويكتسي خلال فصل الشتاء بزي أبيض ليجذب عشاق التصوير من السياح المحليين والأجانب.

يشار إلى أن قصر إسحاق باشا العثماني، يعد ثاني أكبر قصر في البلاد بعد قصر طوب قابي في مدينة إسطنبول، وبني في العصر العثماني عام 1685 بأمر من "تشولاق عبدي باشا"، على سفوح جبال المنطقة، وتم إكماله عام 1784، من قبل إسحاق باشا.

كما أن القصر مدرج منذ عام 2000 في اللائحة المؤقتة للتراث العالمي، بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).