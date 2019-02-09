بحيرة تشلدر المتجمدة شمال شرق تركيا تحتضن فعاليات "مهرجان الشتاء" الدولي

احتضنت بحيرة "تشلدر" في ولاية "أردَهان" التركية، السبت، فعاليات النسخة السادسة من "مهرجان الشتاء" الدولي الذي يهدف إلى التعريف بالمنطقة.

وشهدت فعاليات المهرجان التي أقيمت فوق بحيرة "تشلدر" المتجمدة بالكامل، إقبالًا كبيرًا من أهالي المنطقة، والسياح القادمين من مناطق مختلفة.

وجرى في إطار المهرجان تنظيم أنشطة ومسابقات ترفيهية، مثل التزلج على ظهر العربات التي تجرها الأحصنة والرمي بالسهام والتزلج على الجليد.

وفي كلمة خلال المهرجان، قال والي أردهان، مصطفى مصاتلي، إن الولاية تتمتع بمكانة مهمة من الناحية التاريخية والجغرافية والاجتماعية.

وأكّد مصاتلي أنهم يرغبون في إحياء الثقافات والتقاليد التي ورثوها من أجدادهم إلى الأجيال القادمة من خلال تنظيم مثل هذه المهرجانات.

بدوره، قال رئيس اتحاد الرياضات التقليدية، بلال أردوغان، إن الاستقلال الحقيقي يكون من خلال الاستقلال التام في المجال الثقافي وإحياء القيم.









