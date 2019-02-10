تشاوش أوغلو: تركيا وضعت خطة لاستقطاب 70 مليون سائح بحلول 2023

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الأحد، إن تركيا وضعت خطة لاستقطاب 70 مليون سائح، وتحقيق إيرادات بـ70 مليار دولار من القطاع السياحي بحلول الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية التركية في 2023.

جاء ذلك في كلمة ألقاها تشاوش أوغلو على هامش افتتاح مشاريع خدمية في مدينة ألانيا بولاية أنطاليا جنوبي البلاد.

وأكد الوزير أن تركيا تمتلك أرقى المرافق الصحية والأطباء في العالم، لافتا إلى ضرورة استثمار تميزها في هذا المجال.

وأضاف: "سنقدم خدمات للمرضى من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك العلاجات الطويلة والمتوسطة المدى، وسنحصل على إيرادات اقتصادية من وراء ذلك".

ولفت إلى أن بلاده عدلت من أهدافها في القطاع السياحي لعام 2023 الذي يصادف الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية التركية عام 1923.

وأضاف: "هدفنا لعام 2023 استقطاب 70 مليون سائحا وتحقيق إيرادات بـ 70 مليار دولار".

وأعرب تشاوش أوغلو عن ثقته بأن تركيا تمتلك القدرة على الحصول على إيرادات بقيمة 50 مليار دولار من قطاع السياحة العلاجية وحده عام 2023.

وأكد أن هذه الخطط يتم وضعها في إطار رؤية وتوجيهات الرئيس رجب طيب أردوغان.

ونهاية يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية أن عدد السياح القادمين إلى البلاد خلال 2018، من الأجانب والمغتربين الأتراك بلغ 46 مليونا و112 ألفا و592.

وذكر بيان صادر عن الوزارة وقتها أن عدد السياح القادمين إلى تركيا ارتفع خلال العام الماضي، بنسبة 21.84 بالمئة، مقارنة مع 2017.

وحسب البيان، تصدر مواطنو روسيا قائمة السياح الأكثر توافدا على البلاد خلال 2018، وبلغ عددهم 5 ملايين و964 ألف و613، بنسبة ارتفاع بلغت 26.49 بالمئة مقارنة بـ2017.

وجاء مواطنو ألمانيا ثانيا بـ4 ملايين و512 ألفا و360 سائحا بارتفاع بلغ 25.88 بالمئة.

فيما جاء مواطنو بلغاريا ثالثا بمليونين و386 ألفا و855 سائح، بنسبة ارتفاع بلغت 28.82 بالمئة.