سُفوح "أوجمق دره" بولاية تكيرداغ التركية.. مقصد عشاق الطيران بالمظلات

تشكل سُفوح "أوجمق دره" بولاية تكيرداغ التركية، مقصدًا لعشاق رياضة الطيران بالمظلات.

وتتمتع منطقة أوجمق دره بمناظر طبيعية خلابة تتخللها زرقة البحر وخضرة الطبيعة، وهو ما يكسب رياضة الطيران بالمظلات متعة إضافية.

وقال رئيس نادي القفز المظلي في ولاية تكيرداغ، صدري أوزل، إن النادي متخصص في تنظيم رحلات للطيران بالمظلات ويوفر رحلات جوية للزوار في فصل الشتاء.

وأضاف أن الاهتمام بالمظلات يتزايد مع مرور الأيام، وأن منطقة أوجمق دره تعتبر من أفضل الأماكن في تركيا لممارسة هذه الرياضة الممتعة.

وأوضح أوزل أن حالة الطقس في المنطقة ملائمة لممارسة هذه الرياضة طيلة شهور السنة.

وأشار إلى أن النادي يشهد إقبالا كبيرا من جانب الزائرين لا سيما في عطلة نهاية الأسبوع، من أجل الاستمتاع بالطيران فوق الطبيعة الساحرة.