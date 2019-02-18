ولاية آيدن الساحلية تستقبل أول سفينة كروز للموسم السياحي 2019

رست في "جزيرة كوش" صباح اليوم أول سفينة سياحية (كروز) للموسم السياحي 2019.

السفينة التي تحمل علم باهاماس، قادمة من ميناء "ساوثمبتون" البريطاني، وعلى متنها 550 راكبا، في جولة حول العالم يزورون فيها 22 بلدا و35 ميناء.

ولدى وصولهم للمنطقة، في ولاية آيدن غربي تركيا، أجرى السياح جولة في مناطق سياحية أثرية، لا سيما مدينة "أفيس" في قضاء سلجوق بولاية إزمير، وضريح بيت مريم العذراء، وقضاء ديدم ومواقع سياحية أخرى.

وفي تصريح صحفي، أوضح مدير عام إدارة ميناء "إيجه بورت"، أنهم يشهدون حماسة استقبال أول سفينة سياحية "كروز" للموسم السياحي.

وذكر أن السفينة بلاك ووتش، خرجت في جولة حول العالم لمدة 107 أيام، قائلًا: "رست صباح اليوم السفينة وعلى متنها 550 راكبا معظمهم بريطانيون، إضافة إلى 372 من طاقمها".

وأشار إلى أن السفينة ستغادر مساء اليوم متجهة إلى مدينة نابولي الإيطالية.

وأكد أنهم ينتظرون رسو 35 سفينة كروز أمريكية، في برنامجها المرور بتركيا "جزيرة كوش" خلال العام الحالي.