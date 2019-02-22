أسطول الخطوط الجوية التركية يتجاوز 500 طائرة في 2023

قال مديرعام شركة الخطوط الجوية التركية، بلال أكشي، إن عدد الطائرات في إسطول الشركة سيصل في العام 2023 إلى نحو 500 طائرة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الجمعة، أشار فيها إلى أن "الخطوط الجوية التركية دخلت مرحلة نمو سريع للغاية حتى 2023".

وأضاف أن الخطوط التركية تأتي في "المرتبة الثانية عالمياً من ناحية الشهرة، وفي المرتبة العاشرة بعدد طائرات إسطولها البالغ حالياً 333 طائرة، وفي المرتبة 13 من ناحية العوائد من نقل الركاب".

وأشار إلى أنها تعتبر "الشركة الأكثر طيراناً إلى أكبر عدد من الدول"، حيث تنظم رحلات إلى 124 دولة في العالم.

وبحسب المصدر نفسه فإن "50 بالمئة من رحلات الشركة تنظم إلى بلدان قارة أوروبا، كما تعد الولايات المتحدة احد أكثر وجهات رحلاتها، تليها منطقة الشرق الأوسط".

وبيّن أكشي أن الخطوط الجوية التركية تأتي في المرتبة العاشرة عالمياً في مجال الشحن الجوي، مؤكداً أنهم يهدفون للوصول إلى المرتبة الخامسة.

على صعيد ذي صلة، أوضح المسؤول نفسه أن الخطوط الجوية التركية تسعى لجعل مطار إسطنبول الجديد أكبر مركز للشحن الجوي في المنطقة.

وتابع قائلا: "الخطوط الجوية التركية هي شركة لا تنام، تعمل 24 ساعة في اليوم، وطائراتنا تحلق في كل لحظة في أجواء العالم، وهي تربط العالم بتركيا وبالعكس، لدينا ألف و400 رحلة يومياً، ننقل من خلالها 250 ألف راكب، فنحن بحق شركة عالمية".