"بالاندوكان".. الوجهة المفضلة لعشاق التزلج الجبلي في تركيا

يستقبل مركز بالاندوكان للتزلج وتسلق الجبال بولاية أرضروم، شرقي تركيا، عشرات الآلاف من السياح الأتراك والأجانب سنوياً حيث بات من أهم وجهات السياحة الشتوية في تركيا مؤخراً.

ويقوم مدربا تسلق الجبال والتزلج مصطفى تكين ويلدرم بيازيد أوزتورك، بتنظيم رحلات إلى جبل بالاندوكان من أجل تسلق قمم الجبل.

وأشار تكين أن التسلق مع التزلج الجبلي شتاء بات رائجاً كثيراً مؤخراً، مبيناً أنهم يقدمون خبرتهم للسياح القادمين إلى المركز ويقضون أوقاتاً ممتعة.

وأضاف أن هذا النوع من التزلج لا يحتاج إلى أي وسائل تقنية وأنما يكون عبر تسلق الجبال ثم التزلج في السفوح التي لا يستخدمها أحد.

وبحسب المصدر نفسه، فإن التزلج الجبلي يعد فرعاً تابعاً لاتحاد تسلق الجبال في تركيا والاتحاد الدولي للتزلج الجبلي، ويتم تنظيم مسابقات سنوياً بهذا الفرع من الرياضة في كل أنحاء العالم.

وأوضح أن ولاية أرضروم تعد الأكثر نشاطا في التزلج الجبلي في تركيا الذي يجذب اليه الكثير من السياح.