كبادوكيا التركية تجذب نصف مليون سائح خلال الربع الأول من 2019

بلغ عدد السياح الوافدين إلى منطقة كبادوكيا بولاية نوشهير وسط تركيا، خلال الربع الأول من العام الجاري، 440 ألف و686 سائحا.

ووفقا لمعطيات أوردتها الأناضول، فقد زاد عدد زوار المنطقة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بنسبة 14.5 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وتعتبر كبادوكيا من أهم المراكز السياحية في تركيا، لاحتوائها على معالم أثرية وتاريخية وطبيعية.

وبحسب أرقام رسمية صادرة عن مديرية السياحة والثقافة في نوشهير، فإن عدد زوار كبادوكيا في الربع الأول من 2014، بلغ 379 ألف و713 سائحا، بينما تراجع هذا الرقم خلال الفترة نفسها من 2015، إلى 364 ألف و563 سائحا.

وفي الأشهر الثلاثة الأولى من 2016، زار المنطقة 182 ألف و162 زائرا، بينما توافد إليها خلال الفترة نفسها من 2017، نحو 168 ألف و478 سائحا.

وارتفع هذا العدد خلال الربع الأول من 2018 إلى 384 ألف و862 سائحا، ليصل في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى 440 ألف و686 زائرا.

وفي تصريح للأناضول قال مصطفى دورماز رئيس جمعية تنمية السياحة التعاونية بمنطقة غوراما، إن ممثلي قطاع السياحة في كبادوكيا كانوا يتوقعون ارتفاع عدد السياح الذين سيتوافدون إلى المنطقة خلال 2019.

وأوضح دورماز أن القائمين على تشغيل الأماكن السياحية في كبادوكيا، أكملوا استعدادتهم لتقديم أفضل الخدمات للسياح، وذلك منذ أواخر العام الماضي.

وتابع قائلاً: "عادة يتوافد إلى كبادوكيا في هذه الأشهر سياح من أوروبا والشرق الأدنى، وأعتقد أن عدد السياح سيتضاعف كثيرا مع ارتفاع درجات الحرارة".