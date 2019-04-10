أفضل مسارات الجري في إسطنبول ..دعوة للرياضة والاستكشاف

من الطبيعي أن تشعر بالتعب، خاصةً في أيام الصيف الحارة، ولكن غالباً ما تكون أفضل طريقة للتغلب على التعب هي ممارسة الرياضة في الهواء الطلق. لذا ارتدِ حذاء الجري وانطلق في إسطنبول.

نعم، اكتئاب الصيف واقعي. حقيقة ربما يكون سببها عدم القدرة على الذهاب إلى الشاطئ كل يوم. إذا كنت في اسطنبول خلال فصل الصيف، فهذا هو الوقت المناسب للتعرق لإزالة "اكتئاب الصيف". الساعات المبكرة بعد شروق الشمس هي أنسب الأوقات للاستفادة من أفضل مسارات الجري في اسطنبول. تتمتع اسطنبول بالعديد من المتنزهات والأحياء والمسارات والسواحل للاستمتاع بالجري في الصباح الباكر. دعنا نلقي نظرة على هذه المسالك التي ستلهمك الركض حتى السقوط من الإعياء:

غابات بلغراد

تقع غابات بلغراد في منطقة "سارير"، وهي بالتأكيد المكان الأفضل لإلهامك بالركض. إنها ملاذ سريع من فوضى المدينة، وأسرع طريقة للعودة إلى الطبيعة في اسطنبول في القرن الحادي والعشرين. إذا كنت ترغب في رحلة رائعة، يمكنك استكشاف المسار الذي يبلغ طوله 7 كيلومترات داخل الغابة. أثناء الجري بين الأشجار، يمكنك أيضاً الاستمتاع بإطلالة جميلة على البحيرة. للقيام بتمارين هادئة، عليك إدراج هذه الغابات ضمن اختياراتك الأولى. نظراً لعدم السماح بالنقل العام داخل الغابة، فقد يكون من الجيد القيادة هناك. بالإضافة إلى ذلك، ضع في اعتبارك أن هناك رسوم دخول صغيرة.

سعادية - ساحل فنر بهتشه

الجري بجانب البحر هو وسيلة جيدة لصفاء ذهنك، وممارسة التدريبات البدنية بطبيعة الحال. يبلغ طول مسار الجري المحاذي لساحل سعادية فنر بهتشه 6 كيلومترات، مما يمنحك تمريناً صباحياً أو مسائياً جيداً. أثناء الركض مع إطلالة على جزر الأميرات في الأفق، يساعدك مقياس الجري على معرفة المسافة التي قطعتها. إذا كنت تعيش في المنطقة، فإن حديقة "فنر بهتشة" هي أيضاً مكاناً جيداً لاطلاق ساقيك بالجري فيها.

مسار "كوروجيشمة"

مسار "كوروجيشمة" على الجانب الأوروبي من اسطنبول، هو مسار طويل تحفّه المقاهي الجميلة مما يتيح لك الفرصة للاسترخاء. ومع ذلك، نظراً لأن هذا المسار مزدحم عموماً، فمن الأفضل ممارسة الجري فيه عند الصباح الباكر. يبدأ المسار فعليًا في "أورتاكوي"، ولكن نظراً لحركة المرور، من الأفضل أن تبدأ من "كوروجيشمة" وتتوجه نحو "روميلي حصار". طول المسار حوالي 8 كيلومترات.

حديقة ماجكا

تقع حديقة ماجكا في قلب الجانب الأوروبي من اسطنبول، وتوفر لك فرصة فريدة للاستمتاع بالركض عبر الأشجار في وسط المدينة. بفضل موقعها وأشجارها الكثيفة، تعتبر الحديقة مناسبة للغاية لممارسة الرياضة في فصل الصيف. من الممكن أن تسلك الطريق السهل عن طريق الدخول من الطرف السفلي للحديقة أو بدلاً من ذلك، يمكنك الدخول إلى الحديقة من المدخل العلوي للقيام بتمارين أكثر قوة. يعد مسار حديقة "ماجكا" الناعم غير المعبّد مثالياً لأي شخص يتطلع لممارسة الرياضة في هدوء الطبيعة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لأولئك الذين يرغبون في القيام بالتدريب التدريجي أن يتعرقوا على الدرج داخل الحديقة.

ساحل موضة

ساحل موضة هو لؤلؤة الجانب الأناضولي من اسطنبول، وهو مسار مشهور لسكان كاديكوي. يمكنك بدء رحلتك من حديقة "يوغورتوجو" واتباع طريق طوله 1.2 كيلومتر حتى نهاية الساحل. ومع ذلك، احذر لأن ساحل موضة هو مكان مزدحم للغاية بأشخاص من جميع الأعمار.

ساحل بكركوي

كانت بكركوي ذات يوم مكاناً رائعاً لقضاء العطلات في اسطنبول عبر القرون، لكنها الآن مدينة مكتظة بالسكان. إذا كنت تتبع الساحل من زيتين بورنو إلى نهاية منطقة بكركوي، فيمكنك الجري لمسافة 8 كيلومترات على التوالي. على الرغم من أن المنظر ليس مذهلاً كما هو الحال مع مضيق البوسفور، إلا أنه لا يزال من الجيد التعرف على المدينة. الساحل شديد البرودة في الصيف والشتاء، لذا من الأفضل اختيار ملابس التمرين المناسبة إذا توجهت إلى ساحل بكركوي.

القرن الذهبي

مضيق شهير آخر في اسطنبول، هو القرن الذهبي، هو مكان رائع للركض أيضاً. إنطلق بالجري عند جسر "أونكاباني"، واستمر بمحاذاة حافة الماء حتى طريق "بالاط"، ثم كل طريق العودة هو طريق جيد. إذا كنت ترغب حقاً في زيادة متعة تدريباتك الرياضية، وكنت حريصاً على استكشاف أحد أقدم الأحياء التاريخية في المدينة، فتجول في شوارع "بالاط" المائلة، للاستمتاع بمشاهدة بعض المنازل الأرثوذكسية اليونانية الجميلة السابقة، فضلاً عن بعض الكنائس الخفية.