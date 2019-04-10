تعرّف على أفضل مواقع الإفطار في بشيكتاش

ظاهرة ملفتة تحدث في بشيكتاش تتمثل في ظهور العشرات من مقاهي الإفطار، التي استحوذت على كل ما هو متاح لتناول وجبة الصباح المحببة.

إذا لم تكن قد تجولت في "شارع الإفطار" الشهير في بشيكتاش، والمشار إليه باللغة التركية باسم "كاهفالتي جيلار زقاق"، فقد حان الوقت بالتأكيد لتجربة هذا الاكتشاف المذهل في هذه المدينة الرائعة. على بعد أقل من خمس دقائق سيراً على الأقدام من الساحل، في قلب حي بشيكتاش الصاخب والمزدحم، والذي أصبح أيضاً وجهة مفضلة بين مجتمع المغتربين والأجانب الذين يزورون تركيا، هناك منعطف في الشارع على شكل حرف U يسمى "جلبي أوغلو" يغص بالمقاهي المتخصصة في فن الإفطار.

كل مقهى هو منطقة فريدة ومبتكرة في إسطنبول، ويتميز بطابعه الخاص، تضم معظم المقاهي طاولات خشبية موضوعة في مكان ودي على طول الرصيف، بينما يحتوي البعض الآخر على مساحات داخلية مريحة. على عكس أماكن تناول وجبة الإفطار في "روملي حصار"، و"بيبك"، و"جيهان غيير"، وحتى "كاديكوي"، فإن الأجواء المريحة هنا أكثر استرخاءً وأعلى وتيرةً وأشد صخباً وأكثر ازدحاماً. مرتادو مقاهي بشيكتاش، معظمهم من الطلاب والسائحين ومحترفي البوهيمية من الكتّاب والفنانين الذين اعتادوا العيش بنمط حياتي غير مألوف. قد يكون من الصعب في بعض الأيام العثور على طاولة، ويمكن أن تنتشر أرتال الطاولات في الشارع. ولكن اسمحوا لي أن أخبركم، الأمر يستحق كل هذا العناء، لأن طاقة الصباح النابضة بالحياة في المنطقة، وبالطبع، الإفطار اللذيذ، هي أمور تبدو كأنها خارج هذا العالم حقاً. من وجبات الإفطار التركية التقليدية إلى الفطائر وحتى البرغر، هناك أيضاً عدداً من التقليعات المبتكرة التي أضيفت على وجبات الإفطار الكلاسيكية المفضلة التي انتشرت في هذه المنطقة العصرية والممتعة. تأكد من تجربة واحد من الأنواع العديدة و المختلفة من البيض المقلي، و فطائر البيشي المحشوة، ورقائق عجين "الغوزلمة" المليئة بالنوتيلا.

الإفطار في المقاهي الكلاسيكية

يرجع الفضل إلى مقهى "جقمق"، الذي يمتلك الآن فرعين في نفس الشارع ، في بدء ظاهرة الإفطار في المنطقة، من خلال تقديم منتجات عالية الجودة في بيئة بسيطة بسعر معقول. بقيت الأجواء الصارخة والبسيطة للمكان كما هي خلال العقد الماضي، ومع ذلك، وجبات الإفطار ذات الجودة عالية، مع العديد من المنتجات، مصدرها ولاية "إرزينجان" موطن مالك المقهى.

"زيتن دالي" هو مكان محدد آخر، يركز بشكل خاص على توفير المنتجات العضوية. توجد أيضاً جميع أنواع مأكولات الإفطار على لائحة الطعام ، بما في ذلك مجموعة متنوعة من "البيشي" المحشو، و"الغوزلمة" و"المينيمن وهو البيض المقلي". على الرغم من أن المساحة الخارجية أكبر بقليل من غيرها، إلا أن الجزء الداخلي معروف بجدرانه المميزة المغطاة بصور العملاء.

مقهى فاروق هو أحد الأماكن الأقدم في ساحة الإفطار هذه، والذي يتميز بمقاعد مريحة للجلوس في الهواء الطلق وداخل المبنى. يقدم كل أطباق الإفطار الكلاسيكية، بما في ذلك قائمة واسعة من أطباق غوزلمة والبيض المحضر بطرق مختلفة، ويشتهر هذا المكان بأصناف البيض المقلي.

تناول الطعام في جو مريح

يوفر مقهى "بيشي للإفطار والبرغر" الراحة من الداخل والخارج، ويتميز بتصميم داخلي جذاب وموسيقى الروك، ويقدم هذا المقهى وجبات الإفطار المتمحورة حول "فطائرالبيشي". هناك إحياء لا يمكن إنكاره في شعبية هذه القطعة التقليدية من الخبز المقلي، والمشار إليها باسم "بيشي"، والتي يتم تقديمها الآن محشوة بمكونات لذيذة. في مقهى "بيشي للإفطار والبرغر"، يمكنك الاستمتاع بالمأكولات الشهية المحشوة بالجبن والفطر ومجموعة متنوعة من اللحوم أو حتى الشوكولاتة، وهناك أيضاً العديد من المأكولات المشابهة لما يتم تناوله على الغداء في لائحة الطعام، مثل البيشي والبرغر.

في حين أن الإعداد مبسط وتقليدي في "تيزا أنّة"، إلا أن لائحة الطعام ليست كذلك. يتميز مقهى "تيزا أنّة" بوجبة إفطار نباتية ملهمة، زاخرة بأطباق البيض المقلي وفطائر العدس، وابداعهم اللذيذ من التوست الفرنسي المالح، وطبق "زيزة" المميز، وهو عبارة عن مزيج محشو بالبيض، والسجق والجبن المذاب.

"بينير إكمك" هو مكان إفطار غير تقليدي ومريح جداً، يقدم وجبات إفطار كلاسيكية تعتمد على الجبن، مثل إفطار البحر الأسود الذي يشتمل على أطباق "المهلما" التي تشبه طبق الفوندو في المنطقة، بالإضافة إلى الكريب والفطائر.

الإفطار البارد

كما يوحي اسمه، يشتهر مقهى "ريتشال توريفلاري"، الذي يترجم إلى "مشتقات المربى" باللغة العربية، باختياره المربيات المحضّرة في أضنة وكذلك زبدة الفول السوداني محلية الصنع والمحمرة. تتميز الجدران بأكثر التصميمات الداخلية أناقةً، وهي مزينة بلوحة جدارية فيها رسم الأمير الصغير وأواني مربى، وتوفر الطاولات الخشبية الواسعة تبايناً مع البلاط التركي الخلاب.

يضفي الديكور الأصفر والأسود الغني بالألوان في مقهى "ليموس"، بالإضافة إلى الأرضيات التركية الكلاسيكية المزينة بالبلاط ، لمسة عصرية وجذابة تزيد الحياة نشاطاً. المكان معدّ لتناول وجبة إفطار أكثر حيوية وأناقة في الداخل، أو تناول العشاء في أي وقت آخر من اليوم، حيث يحتوي أيضاً على لائحة طعام كاملة من البرغر والبيتزا والمعكرونة ومكونات أخرى.

يبرز مقهى "إيليفان براذرز" بسبب تزيين ديكوره باللون الأصفر والأسود. وهو يقدم الطعام في الهواء الطلق، ببنائه المكشوف ومقاعده وكراسيه الواسعة قليلاً والمجهزة بشالات صفراء مريحة. يقدم هذا المكان العصري، جميع أنواع الإفطار الكلاسيكية، بما في ذلك الكريب و الغوزلمة و البيشي المحشو، فضلاً عن تقديم قائمة غداء وعشاء كاملة.

يتمتع مقهى "سياه كافيه" بأجوائه المريحة ذات التفاصيل الهادئة في الداخل مع جدران تمتلأ بالأعمال الفنية ورفوف الكتب المزدحمة. تحتوي قائمة الطعام على جميع أصناف الإفطار الكلاسيكية، بما في ذلك المظهر النادر للغرانولا، وتشمل القائمة اللذيذة الهامبرغر والمعكرونة وأنواع أخرى مثل عجائن الجبن والفاهيتا.