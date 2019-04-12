أرضروم .. كنيسة جورجية من القرن العاشر تجذب السياح للتعرف على تاريخ شرق الأناضول

قال والي أرضروم التركية "أوكاي ميميش" أن كنيسة "أوشفانك" التاريخية المعروفة أيضاً بإسم "أوشانك فانك"، الواقعة في ولاية أرضروم بشرق تركيا ستروّج للسياحة في المنطقة بشكل كبير، بعد الانتهاء من ترميمها.

وتقع الكنيسة في حي"أوزون ديريه"، وكانت جزءاً من دير ومركز ديني هام للمجتمع المسيحي في المنطقة خلال حكم الأسرة الجورجية.

وبدأت أعمال الترميم التي أطلقتها وزارة الثقافة والسياحة، في الكنيسة العام الماضي، بهدف تمكين المبنى التاريخي من استعادة مجده السابق.

وفي إشارة إلى أن الأناضول كانت موطنا لمختلف الثقافات، قال "ميمش" إن المسجد المجاور للكنيسة هو مؤشر على التسامح والقبول.

يشار إلى أن الحجارة المستخدمة في بناء الكنيسة مأخوذة من مقلع حجري قريب، وهو ما زال قائما حتى اليوم رغم أنه غير مستخدم حاليا. وقد نوّه المسؤولون أنهم سوف يستخدمون حجارة أصلية مستخرجة من المقلع المذكور، لترميم الكنيسة.

بهندستها المعمارية ونقوشها المزخرفة، تعتبر الكنيسة من المعالم السياحية الشهيرة التي تجذب السياح المحليين وكذلك السياح من جورجيا المجاورة. كما أن الدعامة الخشبية التي استبدلت بعمودٍ رخامي، هي من بين التعزيزات التي تمنع المبنى التاريخي الذي يعود إلى قرن من الزمان، من الانهيار.