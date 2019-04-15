أزهار الربيع تضفي على كبادوكيا الساحرة سحراً خاصاً

مع حلول الربيع وتفتح الأزهار، اكتست منطقة كبادوكيا التركية السياحية ذات التكوينات الصخرية العجيبة، بحلة ساحرة.

وتزينت الأودية بأزهار البابونج البيضاء، وشكلت لوحات فنية أخاذة، مع الصخور المعروفة بـ "مداخن الجنيات"، تخلدها عدسات كاميرات السياح.

وتشتهر منطقة "كبادوكيا" التاريخية والسياحية بمدنها تحت الأرض، ومداخن الجنيات أو ما يطلق عليها في الصحاري العربية "موائد الشيطان" والتي تشكلت نتيجة عوامل الحت والتعرية.

وتعد إحدى أهم المراكز والوجهات السياحية في تركيا.

وبإمكان زائر "كبادوكيا" التجول بين المداخن و"موائد الشيطان" على ظهور الإبل والخيول، أو على الدراجات النارية ذات الـ4 عجلات، أو عبر المشي.

وتحتضن المنطقة السياحية العديد من الفنادق، إضافة إلى النُزل المتشكلة في جوف الصخور وداخل الكهوف.

ومع إشراقة الشمس، تبدأ المناطيد الحرارية بالتحليق، وكذلك عند الغروب.