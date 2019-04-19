استهلاك 400 قدر من "الموهلاما" بمهرجان أسبوع السياحة في ريزه التركية.. تعرف على الأكلة

ضمن إطار مهرجان أسبوع السياحة في ولاية ريزه التركية، أقيمت في قرية "أندون" مسابقة في صناعة أكلة "الموهلاما" التركية الشهيرة، حيث تم استهلاك 400 قدر منها من قبل الجمهور.

وأوضح والي ريزه، كمال تشبر، للصحفيين، أن الهدف من إقامة مسابقة الموهلاما، الحفاظ على الأكلة الشعبية والتي أصبحت رمزا من رموز الولاية.

وأضاف تشبر، أن إقامة المهرجانات السياحية تساهم في تعزيز قطاع السياحة في الولاية، فضلا عن التعريف بالعادات والأكلات الشعبية للسياح.

بدوره، قال المتسابق شمس الدين، الحاصل المرتبة الأولى في السباق، إنه يعمل في تحضير أكلة الموهلاما منذ 35 عاما.

وأشار إلى أن هذه الأكلة خرجت في قرية أندون، وانتشرت في عموم تركيا.

وأضاف المتسابق، أنه تم توزيع جميع الطعام المصنوع في المسابقة للجمهور، حيث استهلك 400 قدر من الموهلاما في وقت قصير.

وتعتبر الموهلاما، من أشهر الأكلات التركية التي تؤكل على مائدة الإفطار، وهي نوع من أنواع الجبن لكنه مطبوخ بالزبدة وطحين الذرة.