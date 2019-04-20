مغارة "دوبنيسا" التركية تستعد لاستقبال الزوار مع انتهاء إغلاقها في مايو

تستعد السلطات التركية لإعادة فتح مغارة "دوبنيسا" المعروفة بـ"الجنة تحت الأرض"، بولاية "قرقلر إيلي"، أمام الزوار منتصف مايو /أيار المقبل، بعد إغلاق سنوي يستمر ستة شهور.

وتقع مغارة "دوبنيسا" في قرية "صارب دره" التابعة لقضاء "دمير كوي"، وتعتبر المغارة الوحيدة المفتوحة للسياح بمنطقة "تراقيا" أقصى شمال غربي تركيا.

وبهدف الحفاظ على تكاثر 60 ألفا من "الخفافيش" تستوطن المغارة، تغلقها السلطات التركية لمدة 6 أشهر اعتبارا من 15 نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي حديثه للأناضول، أشار مدير الثقافة والسياحة نجمي أصلان، إلى أن "دوبنيسا" تعد من الأماكن التاريخية القليلة التي تستحق الزيارة.

وبين أن المغارة تستضيف سنويا آلاف السياح المحليين والأجانب، وأنها تساهم في دعم السياحة بالمنطقة.

وأشار أنه يجري إغلاق جزء من "دوبنيسا" في 15 نوفمبر من كل عام، بهدف تكاثر الخفافيش وقضاء فترة السبات.

ولفت إلى أن مساحة قدرها 100 متر مربع من المغارة تبقى مفتوحا أمام الزوار.

وتحتضن المغارة، أحجار رخام تعود للعصر الجيولوجي الثاني (الميسوزي)، وتتألف من طابقين و3 أقسام.

تبلغ درجة الحرارة في مدخل المغارة 10 - 12 درجة مئوية، لتشكلها من كهف مائي، فيما تصل درجة الحرارة في الأجزاء الداخلية منها إلى 15 - 17 درجة مئوية.